ВСУ показали самодельное устройство для борьбы с дронами на оптоволокне

Противник пытается использовать имеющиеся в распоряжении средства для противодействия нашим FPV-дронам на оптоволокне. Как уже сообщало «Военное обозрение», такие дроны действуют весьма эффективно как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так за линией фронта – в ближних тылах ВСУ. Зачастую интенсивность применения дронов на оптоволокне столь высока, что поля и леса в зоне боевых действий буквально укрыты оптоволоконными нитями как паутиной в период бабьего лета.

Одно из приспособлений ВСУ для противодействия таким дроном – вращающаяся колючая проволока. Этот вариант – так называемая «егоза» с режущей кромкой. По задумке противника, острые части «егозы» при вращении смогут перерезать оптоволоконный кабель, например, для дронов-«ждунов», которые располагаются на земле в ожидании цели.

Кручение «егозы» обеспечивает кустарное устройство с таймером, запитанное от аккумуляторной батареи.

Обеспечиваемый режим работы, о котором рассказывают сами украинские боевики:

Минуту крутит, минуту пережидает. Потом всё заново. Выходит, что в день работает 12 часов.

Через двадцать-тридцать метров противник устанавливает небольшие деревянные столбики, на них надевается монтажный «хомутик», через который в свою очередь продевается «егоза», чтобы она не лежала на поверхности земли.

Такие приспособления враг приноровился размещать вдоль лесопосадок, в которых оборудованы его позиции, а также по обочинам грунтовок, по которым проходит его техника.

На другом конце проволоки - столбик с очередным самодельным «механизмом» - креплением с вращающимся от вращения самой «егозы» болтом. Общая длина проволоки - более 100 м.

Какова эффективность этого устройства, сказать сложно. Тем более, сам противник никакого перерезанного оптоволокна не демонстрирует.

И нашим дроноводам стоит обратить внимание на такие устройства. Ведь, по сути, они демаскируют отрезки активности противника, в том числе участки размещения его огневых точек.