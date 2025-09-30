ЦАМТО, 29 сентября. Премьер-министр Мали Абдулайе Маига в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Украина стала одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру.

"Украинский режим стал одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. В этой связи западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма", – цитирует "РИА Новости" А.Маига.

Премьер-министр Мали напомнил о том, что Украина открыто заявляла о причастности к нападению на силы безопасности Мали в Тинзаутене в июле 2024 года.

Мали 5 августа 2024 года разорвала дипломатические отношения с Украиной после высказываний представителя главного управления разведки украинского Минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале. А.Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

В 2024 году расследование "РИА Новости" показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.