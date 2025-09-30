ВМС Германии передан головной корвет класса K130

ЦАМТО, 29 сентября. Компания Naval Vessels Lurssen (NVL) объявила о состоявшейся на предприятии Blohm+Voss в Гамбурге церемонии передачи ВМС Германии корвета (F265) "Кельн" класса K130 ("Брауншвейг").

"Кельн" является головным кораблем класса K130 второй серии. Корвет будет размещен на базе в Варнемюнде. После поднятия на борту флага и передачи ВМС Германии корабль будет использоваться для проведения дополнительных испытаний, обучения и слаживания экипажа. В настоящее время в Гамбурге на различных стадиях строительства находятся еще четыре корвета K130 второй серии.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВМС Германии уже состоят пять корветов класса K130 ("Брауншвейг") первой серии, поставленные с 2008 по 2013 гг. Их основными задачами являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, морской государственной границы и исключительной экономической зоны.

Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH (основной подрядчик, теперь NVL), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards Kiel. Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро. Консорциум FuWES K130, сформированный Atlas Elektronik и Thales Deutschland, поставит боевые системы для кораблей, а также создаст испытательный и учебный центры в Вильгельмсхафене.

Все корветы будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии NVL Blohm+Voss в Гамбурге. На испытания они также выходят из Гамбурга.

Первоначально планировалось, что поставки кораблей ВМС начнутся до конца 2022 года и будут завершены к 2026 году. Тем не менее, в конце 2022 стало известно, что из-за проблем при интеграции систем боевого управления ВМС Германии получат корветы с опозданием.

Резка стали для строительства головного корвета K130 второй серии, (F265) "Кельн", началась 7 февраля 2019 года. Спуск на воду состоялся 30 октября 2020 года, крещение – 21 апреля 2022 года. Ходовые испытания корвета начались весной 2022 года. Однако поставка корабля существенно отстала от графика из-за технических проблем и сложностей с цепочкой поставок. Церемония крещения (F266) "Эмден" состоялась в мае 2023 года, (F267) "Карлсруэ" – в мае 2024 года, (F268) "Аусбург" – в мае 2025 года. Строительство пятого корабля, "Любек", началось в 2022 году.

Корветы второй серии практически идентичны своим предшественникам. Изменения коснутся некоторых систем обнаружения и вооружения. Кроме того, корветы обеих серий будут оснащены беспилотными авиационными комплексами Sea Falcon на базе БЛА вертолетного типа Skeldar V-200.