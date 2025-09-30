Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минами

Балтийский флот провел тактическое учение по борьбе с минной опасностью

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Балтийский флот провел тактическое учение с разнородной минно-тральной группой по борьбе с минной опасностью, сообщила пресс-служба Балтийского флота в понедельник.

"В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота проведено плановое учение с разнородной минно-тральной группой по поиску и обезвреживанию миноподобных объектов в Финском заливе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по плану учения группа кораблей, состоящая из базового тральщика "Новочебоксарск" и противодиверсионного катера "П-474", выдвинулась в полигон боевой подготовки в Финском заливе для обнаружения и уничтожения миноподобного объекта, в роли которого была задействована учебная мина.

Базовым тральщиком была произведена постановка и проверка неконтактных тралов, далее в результате противоминной разведки было обнаружено и определено местоположение условной мины. Координаты обнаруженной мины были переданы на противодиверсионный катер, оснащенный телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) "Марлин-350", подчеркнули в пресс-службе Балтийского флота.

Пресс-служба Балтийского флота добавила, что специалисты при помощи подводного аппарата произвели дополнительное обследование взрывоопасного объекта под водой. После чего с помощью специального механизма, на который был прикреплен взрывной заряд, была произведена его доставка к обнаруженной мине, и осуществлен ее дальнейший подрыв.