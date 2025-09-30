Российский сапер рассказал о минах, которые используют ВСУ

ВСУ используют противопехотные и противотанковые мины в ДНР

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Старший сапёр с позывным "Наруто" рассказал о том, что ВСУ после отступления оставили противотанковые и противопехотные мины на территории ДНР, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Инженерные подразделения группировки войск "Восток" продолжают разминирование освобождённых территорий в ДНР. Противник оставил после себя большое количество мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в российском военном ведомстве.

"Обычно там лежат противотанковые мины. Перед противотанковыми минами, бывает, минируют противопехотными, то есть подходы к танковым минам. Обычно проходим... гектаров 20... допустим.... Находим порядка более там 500 мин танковых", - сказал старший сапёр с позывным "Наруто", слова которого приводит Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве добавили, что в районах повышенной опасности применяется машина разминирования "Вепрь", позволяющая безопасно очищать участки местности.

Работа сапёров создаёт условия для восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, подчеркнули в Минобороны РФ.