Реактивная "Герань-3" легко оторвалась от украинского "перехватчика" Як-52

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российская армия продолжает использовать для ударов по военным и промышленным объектам Украины новые беспилотники-камикадзе "Герань-3" с реактивными двигателями.

В телеграм-канале "Военный осведомитель" появилось видео безуспешной погони вражеского самолета Як-52 за одним из таких наших БПЛА. Видно, что он легко отрывается от приспособленного под перехватчик учебно-тренировочного самолета, и это не удивительно: "пятьдесят второй" имеет максимальную скорость до 360 км/ч, а третья "Герань", как пишут в открытых источниках, до 550-600 км/ч, а в пикировании до 700 км/ч.

Видео: "Военный осведомитель"

Также модернизированные дроны способны нести более мощные боевые части, и у них есть возможность подниматься на высоты более значительные, чем у предыдущих версий.

Российские беспилотники подобного предназначения постоянно совершенствуются, преподнося противнику многочисленные сюрпризы, к которым он не бывает готов.

Роман Катков