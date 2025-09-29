Войти
Зеленский: Россия запускает дроны в Европе с танкеров «теневого флота»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду. Сообщается о прилётах по ТЭЦ, после чего в городе возникли серьёзные проблемы с электроснабжением. Это лишнее свидетельство того, что противник после нанесённых ранее по нему ударов не только не теряет возможности атаковать российскую территорию дронами, но и старается эту возможность при прямом содействии стран Запада развивать. Используются не только БПЛА, но и натовское ракетное вооружение.

На этом фоне Зеленский заявил, что Россия «осенью собирается устроить блэкаут для Украины».

Дошла риторика Зеленского и до сообщений западных официальных лиц о «беспилотниках над севером Европы». Напомним, в последние несколько дней регулярно появляются сведения о появляющихся неизвестных дронах над Данией, Швецией, Норвегией и севером Германии.

Зеленский фактически раскрывает украинские и натовские карты, комментируя эти повторяющие заявления:

Россия запускает свои дроны в воздушное пространство стран НАТО, используя танкеры «теневого флота».

То есть, глава киевского режима обозначает дальнейшие шаги НАТО. Там намереваются, по сути, закрыть Балтику для коммерческих судов, связанных с перевозкой углеводородов. Такая политика НАТО может привести к тому, что любой танкер, зашедший в порты Санкт-Петербурга или Калининграда, будет объявляться не просто танкером «теневого флота России», а ещё и «носителем беспилотников, угрожающим европейцам». Доказательств, конечно, не представят. Но разве для НАТО это когда-то было проблемой. Этакая новая пробирка Пауэлла.

Таким образом, вполне очевидно, что сохраняющийся киевский режим Запад намеревается и дальше использовать как военный и одновременно дезинформационный таран против России. Да и вряд ли в этом можно было сомневаться.

  В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Норвегия
Россия
Украина
Швеция
Проекты
NATO
БПЛА
