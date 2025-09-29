Зеленский заявил, что готовится "мегасделка" по закупке оружия у США (Politico, США)

Politico: Трамп и Зеленский работают над передачей Киеву ракет большой дальности

Киев и Вашингтон заключили "мегасделку" по закупке вооружений у США, пишет Politico. Стоимость обсуждаемого пакета составляет 90 миллиардов долларов. Как намекает Зеленский, туда могут войти ракетные системы большой дальности.

Джонс Хейден (Jones Hayden )

Зеленский в минувшую субботу заявил, что работает над "мегасделкой" по закупке вооружений у Соединенных Штатов Америки. На традиционном брифинге перед прессой в Киеве он рассказал, что страна уведомила Дональда Трампа о военных потребностях, предоставив ему подробный список, куда входят дальнобойные системы вооружения. Об этом в воскресенье, 28 сентября, написали украинские СМИ.

"Мы обсудили и согласовали с президентом основные моменты. Теперь нас ждет этап практической реализации", — заявил Зеленский. По сообщениям тех же СМИ, стоимость обсуждаемого пакета составляет 90 миллиардов долларов. Украинские официальные лица посетят США в последних числах сентября или в октябре для первого этапа технических переговоров с Пентагоном по двум вопросам: возможной закупке оружия и дальнейшего производства беспилотников.

Кроме того, в следующем месяце премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретится с официальными лицами в Соединенных Штатах, чтобы обсудить потенциальные американские проекты на Украине. Речь о так называемом инвестиционном фонде, о создании которого было объявлено этой весной.

Зеленский, который на прошлой неделе встретился с Трампом в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, также поделился, что рассказал американскому лидеру о "собственном видении" того, как Киев мог бы ответить на агрессивные действия Кремля. "Что касается потребностей Украины, то дело сделано, — приводят его слова новостные агентства. — Мы передали главе Белого дома всё необходимое, чтобы США понимали наши запросы, в чем сейчас остро нуждается страна".

"Мы готовы обсуждать поставки отдельных видов вооружения, включая системы большой дальности, других подробностей я вам сказать не могу", — добавил Зеленский. Киевский лидер также рассказал, что переданные Израилем установки Patriot используются в зоне боевых действий уже как минимум месяц (Израиль официально отрицает передачу Patriot Украине. — Прим. ИноСМИ). В ближайшие недели страна получит еще две аналогичные системы; украинский президент не стал уточнять, какие страны передадут их и на каких условиях.

Владимир Зеленский также предупредил, что президент России Владимир Путин не собирается прекращать агрессию против Украины. Об этом свидетельствуют провокации в адрес систем европейской противовоздушной обороны со стороны Москвы и недавние вторжения в воздушные пространства сразу несколько стран НАТО (информация не соответствует действительности. — Прим. ИноСМИ).

"Путин не будет ждать, пока закончатся бои на Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое именно", — подытожил Зеленский.