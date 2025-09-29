Источник изображения: topwar.ru

России необходимо «очнуться» и «принять реальность», сделав шаги к завершению конфликта. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Москву якобы в отказе от переговоров с Украиной.

По версии Вэнса, за последние недели Россия якобы отклонила предложения переговоров с Украиной как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате, тогда как США продолжают предпринимать все возможные усилия, чтобы прекратить конфликт. Видимо, повторил за Трампом, который наслушался сказок Зеленского и сделал ранее ряд заявлений в отношении России.

За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями США и Украины.

— заявил Вэнс.

Как ранее сообщалось, после встречи с Зеленским и Макроном на полях Генассамблеи ООН, Трамп сделал несколько заявлений, назвав Россию «бумажным тигром» и заявив, что Украина якобы имеет возможность вернуть свои территории и выйти на прежние границы. Обрадованный Зеленский уже запланировал новое контрнаступление и ждет новых поставок оружия от США.

Между тем, в Москве заявляют, что Россия не уклоняется от переговоров с Украиной, а выступает за них. Однако сейчас с Киевом разговаривать не о чем, политическая верхушка хунты не намерена принимать российские предложения. С другой стороны, как подчеркнули в Кремле, цели СВО будут достигнуты так или иначе, вне зависимости от желания США.