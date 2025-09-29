Германия: Внезапно по радио раздался приказ: "Остановиться и запускать!" (Bild, Германия)

Bild: немецкая полиция сопровождала два российских судна в Прибалтике

Немецкий "Бамберг" охранял побережье Германии, когда российский "Наро-Фоминск" следовал курсом на Санкт-Петербург, пишет Bild. Позже к ним присоединился десантный корабль "Александр Шабалин" и поверг в ужас моряков федеральной полиции в Балтийском море.

Мориц Мюллер (Moritz J.Müller), Фредрик фон Эрихсен (Fredrik von Erichsen)

Наш корреспондент сопровождает федеральную полицию в рейде в Балтийском море.

Внезапно по радио раздается приказ: "Остановиться и запускать [двигатель]!" С востока приближается российский бронетанковый десантный корабль, с севера — российский военный корвет, а в Балтийском море находится только одно судно федеральной полиции: "Бамберг".

"Мы с обоими не справимся!" — кричит 59-летний командир Марио в диспетчерскую. Принимается решение: сопровождать корвет! Дизельные двигатели "Бамберга" набирают обороты.

"Бамберг" — одно из крупнейших в мире полицейских судов: его длина составляет 86 метров, стоимость — 70 миллионов евро, на борту могут находиться до 54 офицеров (на этот раз в рейсе 18 полицейских и повар). Четыре таких корабля охраняют 888 километров побережья Германии.

"Холодная война вернулась в Балтийское море", — поделился с нашим корреспондентом находившийся на борту офицер федеральной полиции.

Между тем, время уже за полночь; луна ярко сияет над черным Балтийским морем. Несколько часов "Бамберг" ждал у острова Фемарн появления российского корвета — и вдруг на радаре замигала точка.

Благодаря тепловизору можно с уверенностью утверждать: перед нами "Наро-Фоминск", российский ракетный корвет, следующий курсом на Санкт-Петербург. Серый, современный, смертоносный — Россия использовала корабли этого класса для операций в Сирии и на Украине. На мачте развевается флаг российского военно-морского флота (ВМФ).

Командор Марио в бинокль наблюдает за российским кораблем: "У них там не просто вооружение для предупредительного выстрела — у них на борту оружие, которым можно потопить противника". Федеральная полиция ведет наблюдение. Все мобильные телефоны на борту должны быть переведены в режим полета из-за риска прослушки.

"Раньше в Балтийском море было спокойнее", — вспоминает Марио. Мало кто знает германские воды так же хорошо, как он, моряк с 41-летним опытом.

За два десятилетия он почти ни разу не видел русских — максимум исследовательские суда и безобидные танкеры. До 2014 года даже существовали традиции взаимных посещений кораблями портов двух стран.

Начало специальной военной операции России на Украине изменило все. Каждую неделю [в море] появляется российские военные корабли: корветы, эсминцы, десантные корабли. С тех пор как Черноморский флот был передислоцирован, Путин приказывает переместить все больше военных кораблей в Балтийское море — к его воротам в Атлантику.

Кроме того, добавился теневой флот: "Российские буксиры стоят на якоре между Германией и Данией и наблюдают за кораблями НАТО".

Из "ванночки для купания" Балтийское море превратилось в геополитическую пороховую бочку.

Российский солдат у артиллерийского орудия

На следующий день: российский корвет идет рядом с "Бамбергом" — внезапно солдат подходит к артиллерийскому орудию. Он неподвижно смотрит поверх нее — смысл ясен: здесь точно не встреча двух друзей. Инцидент немедленно заносится в бортовой журнал.

Вдруг с востока приближается российский десантный корабль "Александр Шабалин". Какое-то время кажется, что русские взяли "Бамберг" в клещи: корвет по левому борту, гигантский десантник — по правому. "Александр Шабалин" бесшумно проплывает мимо в направлении Северного моря.

Новая реальность, установившаяся на Балтийском море, заставляет Марио задуматься: "Они ведь тоже всего лишь люди. Я иногда задаюсь вопросом: как солдат, стоящий у орудия, видит мир? Что он думает, когда видит наш корабль?"

Безопасность — вот девиз

Задача федеральной полиции ясна: охранять побережье Германии. Поэтому она сопровождает российские корабли, проходящие вдоль границы. Любая ошибка, любое недоразумение может спровоцировать инцидент, который стремительно разнесется от Балтийского моря по всему континенту. Поэтому [правила такие]: никаких провокаций, никакого риска.

Тем не менее, "Бамберг" оборудован на все случаи жизни: в арсенале судна хранятся пулеметы, сопровождающий его вертолет обеспечивает тепловизионную съемку с воздуха. В носовой части находится тяжелое орудие — его никогда еще не задействовали. Один из членов экипажа, 45-летний Алан, прав: "Тут как в больнице, лучше всего, когда день проходит спокойно и без происшествий. Главное, чтобы все вернулись здоровыми".

Холодная война и горячая колбаса

Федеральная полиция патрулирует море шесть дней подряд: смены продолжительностью по 16 часов, выход на берег запрещен, мобильная связь практически не ловит. [У членов экипажа в распоряжении] собственные каюты, небольшой тренажерный зал; иногда по вечерам все вместе смотрят спортивный телеканал.

Все собираются в обеденном зале на главной палубе. Всего за 13 евро на человека в день бортовой повар умудряется приготовить удивительно много чего. В меню представлены суши, голубцы, горячие сардельки.

В полдень с мостика на камбуз доносится голос по рации: "Что сегодня на обед?" "Ризотто из свеклы с морковью". — "Вкуснятина!"

Морское право играет Путину на руку

Спустя 15 часов федеральная полиция расстается с российскими кораблями: к востоку от Рюгена корвет исчезает с радаров; теперь его будут сопровождать датские моряки. Командир Марио вздыхает: "Я рад, что все снова обошлось".

В любом случае: контроль и инспекция судна — задача не такая уж и простая в открытом море. Здесь действует право мирного прохода: военные корабли Путина и танкеры "теневого флота" могут беспрепятственно проходить через немецкие воды, если они не занимаются провокациями. Тем не менее, федеральная полиция — вовсе не бумажный тигр, как показал случай с китайским сухогрузом Yi Peng.

Новая рутина на Балтийском море

По завершении миссии: команда собирается в корабельной столовой. По телевидению глава НАТО Марк Рютте объявляет о новой операции в Балтийском море. "Сделай погромче", — говорит один из них и берет в руки пульт. Все какое-то время слушают, кивают и возвращаются к пище.

Взгляд заместителя командующего блуждает от большого экрана телевизора к маленькому экрану радара в углу помещения. Экипаж уже ждет следующая миссия: сопровождать "теневой" российский танкер. Для "Бамберга" такое задание давно стало рутиной.