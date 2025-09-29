На полигоне "Коммадам" завершились российско-лаосские учения "Ларос-2025"

В Минобороны рассказали, что в рамках завершающего этапа группы спецназа из России и Лаоса десантировались в джунглях

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап совместных российско-лаосских военных учений "Ларос-2025" прошел на полигоне "Коммадам" в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщили в Минобороны России.

"На полигоне "Коммадам" в Лаосской Народно-Демократической Республике прошел заключительный этап совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2025". В ходе практических действий военнослужащие двух стран отработали освобождение населенного пункта и заложников, которых удерживали условные террористы", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве рассказали, что в рамках завершающего этапа группы спецназа из России и Лаоса десантировались в джунглях. После этого они преодолели 30 км по пересеченной местности, вышли в тыл условного противника, где боевые пловцы форсировали водную преграду.

В Минобороны РФ отметили, что огневую поддержку подразделениям обеспечивали бронетранспортеры, боевые машины пехоты, снайперские пары и расчеты как автоматических гранатометов АГС-17, так и зенитных установок ЗУ-23-2. Кроме того, прикрытие от атак с воздуха осуществляли расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов.

"В ходе основного этапа также были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов и новейшие роботизированные комплексы российского производства", - добавили в Минобороны России.

Совместные российско-лаосские военные учения "Ларос-2025" проводились с 15 сентября на территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Мероприятие было приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Российскую Федерацию на учениях представляли подразделения Восточного военного округа.