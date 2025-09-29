Войти
ТАСС

На полигоне "Коммадам" завершились российско-лаосские учения "Ларос-2025"

167
0
0
Совместная тренировка российских и лаосских военных
Совместная тренировка российских и лаосских военных.
Источник изображения: © Фото : Восточный военный округ

В Минобороны рассказали, что в рамках завершающего этапа группы спецназа из России и Лаоса десантировались в джунглях

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап совместных российско-лаосских военных учений "Ларос-2025" прошел на полигоне "Коммадам" в Лаосской Народно-Демократической Республике, сообщили в Минобороны России.

"На полигоне "Коммадам" в Лаосской Народно-Демократической Республике прошел заключительный этап совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2025". В ходе практических действий военнослужащие двух стран отработали освобождение населенного пункта и заложников, которых удерживали условные террористы", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве рассказали, что в рамках завершающего этапа группы спецназа из России и Лаоса десантировались в джунглях. После этого они преодолели 30 км по пересеченной местности, вышли в тыл условного противника, где боевые пловцы форсировали водную преграду.

В Минобороны РФ отметили, что огневую поддержку подразделениям обеспечивали бронетранспортеры, боевые машины пехоты, снайперские пары и расчеты как автоматических гранатометов АГС-17, так и зенитных установок ЗУ-23-2. Кроме того, прикрытие от атак с воздуха осуществляли расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов.

"В ходе основного этапа также были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов и новейшие роботизированные комплексы российского производства", - добавили в Минобороны России.

Совместные российско-лаосские военные учения "Ларос-2025" проводились с 15 сентября на территории Лаосской Народно-Демократической Республики. Мероприятие было приурочено к 65-летию установления дипломатических отношений между Россией и Лаосом и 50-летию провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики. Российскую Федерацию на учениях представляли подразделения Восточного военного округа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Россия
Продукция
АГС-17
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО