Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)

Зеленский: зимой в Москве будут отключения электроэнергии

Зеленскому удалось внушить Трампу веру в Украину, пишет WP. Во всяком случае, именно так автор объясняет смену риторики президента США в адрес Киева. Это изрядно вдохновило недолидера полусуществующей страны: он тут же принялся грозить Москве и поучать Европу.

Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady)

В субботу Зеленский заявил журналистам, что поделился с Трампом в Нью-Йорке своим “видением” происходящего на поле боя в поисках оружия и поддержки.

Киев. Владимир Зеленский заявил, что во вторник на встрече в Нью-Йорке предоставил президенту Дональду Трампу иллюстрированный перечень запросов на поставку оружия. Как раз после этого американский лидер резко изменил свое мнение и заявил, что Киев сможет вернуть все утраченные территории.

В субботу Зеленский заявил журналистам, что поделился с Трампом своим “видением” ситуации на поле боя, но отказался вдаваться в подробности, что конкретно он запрашивал у президента. Предположительно, Киев обратился к США за помощью в нанесении дальних ударов в тыл России, которую администрация Байдена ограничила из-за боязни эскалации.

Зеленский заявил, что Украина и США достигли в Нью-Йорке взаимопонимания насчет того, “чего можно достичь на поле боя”.

Отношения Зеленского с Трампом претерпели значительные изменения с тех пор, как их февральская стычка в Овальном кабинете вызвала опасения, что новая администрация отвернется от Украины.

Своей резкой сменой тона Трамп ошеломил Киев и его партнеров в Европе. Еще недавно он заявлял, что Украине придется уступить территорию России, чтобы положить конец боевым действиям. Зеленский объяснил смену риторики недоверием Трампа к Путину, более глубоким пониманием ситуации на поле боя и “верой в Украину”.

Вместе с тем европейские официальные лица призвали не усматривать в высказываниях Трампа новых обязательств. По их словам, он рассчитывает, что Европа окажет Киеву больше помощи — без прямого участия США. Ситуация на поле боя сложна: российские войска заняли 20% территории Украины и глубоко окопались, а шквал беспилотников над линией фронта делает практически невозможным решительные маневры любой из сторон.

Зеленский заявил, что не думает, что Трамп отвернется от Украины или что “мы остаемся одни”. Он подчеркнул, что Израиль после многолетних просьб недавно отправил Украине американскую систему ПВО Patriot (Израиль официально отрицает эту информацию. — Прим. ИноСМИ).Это единственные системы, способные сбивать российские баллистические ракеты, которые наводят ужас на гражданское население по всей стране (Россия не наносит удары по мирным жителям на Украине. — Прим. ИноСМИ). Израиль долгое время наотрез отказывался помогать Киеву в области ПВО.

Украина рассчитывает, что еще две системы Patriot из других стран будут полностью готовы к эксплуатации уже этой осенью. От дальнейших комментариев он отказался. Батареи Patriot — одна из приоритетных целей России, которая ведет за ними охоту.

Зеленский предупредил Россию об ответных ударах, если Москва продолжит бить по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии зимы. “Если нам будут угрожать отключения электроэнергии в столице Украины, то Кремль должен знать, что в столице России тоже будут отключения электроэнергии”, — подчеркнул он.

Российские удары по Чернигову на севере Украины в последние дни привели к отключению электроэнергии на обширной части области. Одновременно усиливаются опасения, что с приближением зимы Россия значительно обострит удары, что усугубит страдания мирных жителей и может вызвать новую волну беженцев в Европейский союз.

Украина сама регулярно бьет по целям на территории России беспилотниками собственного производства, с помощью которых она обходит нехватку вооружений и ограничения Запада на военную помощь. Недавние атаки ВСУ нанесли значительный урон российской нефтяной инфраструктуре.

Киев призывает европейских потребителей российских энергоресурсов незамедлительно найти альтернативы, а западных партнеров, включая США, — ввести новые санкции против энергетической системы Москвы, которая служит основным источником дохода для военной машины Кремля.

По словам Зеленского, в ближайшее время на Украину прибудут иностранные военнослужащие для обучения противодействию российским беспилотникам, однако называть конкретные страны не стал.

Аналитики считают экономические меры одним из самых эффективных способов прекратить конфликт, поскольку они лишат Россию возможности производить и закупать оружие и заманивать добровольцев на фронт высоким жалованьем.

Украине пока не удается убедить соседей прекратить закупки российской нефти: Венгрия наотрез отказалась, однако переговоры со Словакией, по словам Зеленского, продолжаются.

Зеленский заявил, что после недавних вторжений российских беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО (принадлежность беспилотников не доказана, а российские самолеты не нарушали воздушных границ других стран. — Прим. ИноСМИ) Европа должна отказаться от российской нефти. По его словам, Европа не готова противостоять подобным операциям, и Украина рассчитывает, что Россия в итоге откроет новый фронт в конфликте.

“Вы только посмотрите на все эти беспилотники, — заключил он. — Очень странно, что они до сих пор импортируют энергоресурсы из России”.