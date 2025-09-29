Ростех решил представить систему подавления дронов «Серп» в Минске

Ростех решил представить на «Иннопроме» в Минске систему подавления дронов «Серп»

В Минске на выставке «Иннопром. Беларусь» впервые будет представлена система радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС13Д», способная нейтрализовать целые группы беспилотников.

Госкорпорация "Ростех" представит более 30 экспонатов на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется новой системе радиоэлектронного противодействия дронам "Серп-ВС13Д", которую впервые покажут на международной площадке. Комплекс разработан холдингом "Росэл" и предназначен для эффективной нейтрализации квадрокоптеров, FPV-дронов и роевых БПЛА-группировок.

Среди других экспонатов, которые "Ростех" планирует продемонстрировать в Минске, – система контроля воздушного пространства, многофункциональный беспилотный комплекс СКАТ-350М, а также модели импортозамещенных гражданских самолетов и медицинские изделия.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером России. "Цель нашего участия в выставке – не только продемонстрировать белорусским коллегам и мировой общественности достижения отечественной индустрии, но и наладить крепкие связи для организации сотрудничества", – заявил он. Также Кладов отметил, что белорусские партнеры проявляют большой интерес к системам противодействия атакам дронов, и сейчас прорабатывается двустороннее сотрудничество в области защиты от воздушных угроз.

Мария Иванова