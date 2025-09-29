Войти
Деловая газета "Взгляд"

Ростех решил представить систему подавления дронов «Серп» в Минске

172
0
0
Антидроновая система «Серп-ВС13Д»
Антидроновая система «Серп-ВС13Д».
Источник изображения: Нина Падалко / РИА Новости.

Ростех решил представить на «Иннопроме» в Минске систему подавления дронов «Серп»

В Минске на выставке «Иннопром. Беларусь» впервые будет представлена система радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС13Д», способная нейтрализовать целые группы беспилотников.

Госкорпорация "Ростех" представит более 30 экспонатов на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется новой системе радиоэлектронного противодействия дронам "Серп-ВС13Д", которую впервые покажут на международной площадке. Комплекс разработан холдингом "Росэл" и предназначен для эффективной нейтрализации квадрокоптеров, FPV-дронов и роевых БПЛА-группировок.

Среди других экспонатов, которые "Ростех" планирует продемонстрировать в Минске, – система контроля воздушного пространства, многофункциональный беспилотный комплекс СКАТ-350М, а также модели импортозамещенных гражданских самолетов и медицинские изделия.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером России. "Цель нашего участия в выставке – не только продемонстрировать белорусским коллегам и мировой общественности достижения отечественной индустрии, но и наладить крепкие связи для организации сотрудничества", – заявил он. Также Кладов отметил, что белорусские партнеры проявляют большой интерес к системам противодействия атакам дронов, и сейчас прорабатывается двустороннее сотрудничество в области защиты от воздушных угроз.

Минувшим летомРосэл впервые представил уникальные станки на выставке "Иннопром-2025".

Вице-премьер России Денис Мантуров объявил Индонезию страной-партнером "Иннопрома-2026".

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индонезия
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО