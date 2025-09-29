Войти
Госдеп одобрил потенциальную продажу ФРГ 400 ракет AMRAAM на 1,23 млрд долларов

Испытательный запуск ракеты авиационной управляемой ракеты RTX (Raytheon) AIM-120D-3 AMRAAM большой дальности класса "воздух-воздух" с истребителя Lockheed Martin F-16C ВВС США, 2023 год
Испытательный запуск ракеты авиационной управляемой ракеты RTX (Raytheon) AIM-120D-3 AMRAAM большой дальности класса "воздух-воздух" с истребителя Lockheed Martin F-16C ВВС США, 2023 год.
Источник изображения: John McRell / ВВС США

Как говорится в заявлении американского ведомства, правительство Германии запросило закупку до 400 усовершенствованных AIM-120D-3 – всепогодных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности действия (AMRAAM).

Вместе с ракетами планируется приобретение систем поддержки и программного обеспечения, обучение персонала и оборудование для обучения, инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие сопутствующие элементы.

"Общая стоимость проекта оценивается в 1,23 млрд долларов. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – сказано в сообщении Агентств по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA).

Там отмечают, что потенциальная продажа ракет улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив высокие показатели вооружений типа "воздух-воздух" для немецкой программы F-35.

Предполагаемая продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США, отметили в ведомстве, а описание и стоимость в долларах указаны для максимального предполагаемого количества.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили транзит американских кассетных боеприпасов через свою территорию для Украины.

При этом писатель, журналист и публицист Игорь Мальцев в беседе с газета ВЗГЛЯД рассуждал, почему немцы и оружие несовместимы.

Ирма Каплан

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
