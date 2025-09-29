Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги».

Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации?

"В последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80 процентов огневых задач", – заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на прошедшем 24 сентября техсовете по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами.

Россия применяет ударные БПЛА с первых дней спецоперации, и свою репутацию с тех пор заслуженно оправдывает целый ряд дронов такого класса – и "Ланцеты", и "Герани", и "Кубы". Однако есть класс беспилотников, в котором ВСУ до последнего времени опережали российскую армию. Речь идет о тяжелых штурмовых беспилотных бомбардировщиках вертолетного типа (гексакоптерах).

Самым знаменитым аппаратом такого типа стал украинский дрон под названием "Баба-яга". Термин этот придумали наши военные, потому что такие дроны летают обычно по ночам, как Баба-яга в ступе. Их трудно обнаружить и сбить, это опасный противник.

Еще в 2022 году ВСУ стали переделывать тяжелые украинские беспилотники, предназначенные для опрыскивания полей инсектицидами, в боевые машины. Каждый такой БПЛА способен нести от семи до 50 кг нагрузки. Умельцы из ВСУ додумались нагружать их боеприпасами. Чаще всего это противотанковая мина ТМ-62, но есть и много других вариантов.

Важное преимущество таких аппаратов перед дронами-камикадзе – возможность многократного использования, потому что дрон не взрывается вместе с боеприпасом, а сбрасывает его, как настоящий бомбардировщик. Помимо этого – увеличенная дальность и грузоподъемность по сравнению с миниатюрными разведывательными коптерами, разнообразие полезной нагрузки.

Кроме того, дрон имеет множество радиоканалов с защитой от помех, которые непросто обезвредить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Затем "Бабу-ягу" стали оснащать терминалами спутниковой связи Starlink, с ее помощью оператор может управлять дроном через интернет из любой точки.

"Тяжелые ударные дроны удобны тем, что могут во многом заменить авиацию. Их использование обходится дешевле, а результативность становится сопоставимой",

– объясняет преимущества БПЛА данного типа военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Военный эксперт Алексей Живов по этому поводу добавляет: "Дроны "Баба-яга" способны нести шесть 82-миллиметровых мин. С их помощью ВСУ, например, минируют местность вокруг наших артиллерийских позиций, чтобы снизить мобильность артиллерии". "Заглушить" такой дрон крайне сложно, поэтому его сбивают из автоматов и пулеметов.

Долгое время БПЛА "Баба-яга" оставались для наших сухопутных войск серьезным противником. Однако, во-первых, совершенствовались методы борьбы с ним – и наконец к лету 2025 года срок службы этих аппаратов резко сократился. "Если раньше некоторые "Бабы-яги" совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов на этом направлении – это уже неплохо", – такое признание сделал недавно один из бойцов ВСУ. Это означает, что Россия нашла наконец эффективный способ уничтожения таких беспилотников. Летом, например, сообщалось, что один российский снайпер уничтожил за время трехмесячного боевого выхода свыше 30 украинских гексакоптеров "Баба-яга".

А во-вторых,

именно сейчас в зоне СВО стало все больше появляться российских беспилотных аппаратов данного типа. В последние месяцы их применение стало по-настоящему массовым.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказывает, что еще в прошлом году в Херсонской области у бойцов нашей группировки "Днепр" появился сверхтяжелый ударно-транспортный дрон "Перун", который может нести до 200 килограммов груза и вооружен ручным противотанковым гранатометом. По словам Бориса Рожина, "Перун" способен рассыпать мины, проводить эвакуацию раненых и даже забрасывать в тыл врага десантные группы. По тактико-техническим характеристикам "Перун" существенно превосходит "Бабу-ягу", в частности может нести больше полезной нагрузки.

В сентябре текущего года стало известно о начале использования дрона-бомбардировщика "Кощей" на Авдеевском направлении. Он тоже переделан из сельскохозяйственных коптеров. Правда, российский аналог не такой грузоподъемный – может нести лишь до 15 кг боевой нагрузки. Зато "Кощей" менее уязвим.

"Дело в том, что мотор у него не бензиновый, а электрический, работающий на аккумуляторе. Да, он не такой мощный, как у "Бабы-яги". Зато "Кощея" труднее услышать и уничтожить ракетами с тепловым наведением: его температура при работе мало отличается от температуры окружающей среды", – рассказывает Юрий Кнутов.

Плюс "Кощея" также в том, что он может нести до шести зарядов и при этом возвращаться. Уже появились FPV-модификации "Кощея" с высокой (до 160 км/ч) скоростью и продвинутой FPV-камерой с искусственным интеллектом. Она способна обнаруживать людей в радиусе до 150 метров и технику в радиусе до 600 метров.

Польза больших дронов в боевых условиях еще и в том, что они способны доставлять бойцам медикаменты, продукты и воду, минировать местность и забрасывать в тыл противника компактные дроны-камикадзе, которые могут действовать далеко от линии фронта. К такому ВСУ часто оказываются не готовы.

"Порою "Кощеи" играют роль "матки дронов". Они берут на борт несколько небольших БПЛА с искусственным интеллектом, заносят их в тыл противника на глубину до 30 километров, и те уже самостоятельно работают по целям. Украинцы – в шоке!

Благодаря этой технологии мы сейчас, например, контролируем дорогу на Покровск, не даем доставлять туда людей, технику и продовольствие", – говорит Кнутов.

Эти данные, изложенные российским экспертом, подтверждает американское издание The Wall Street Journal: "Россия усложнила логистику ВСУ в Донбассе, используя новые методы для увеличения дальности БПЛА. ВС РФ применяют группы беспилотников: с главного тяжелого дрона-носителя запускаются более мелкие дроны-камикадзе, которые сохраняют с ним связь. "Армия России выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар", – рассказал один из бойцов ВСУ".

Активно используются на фронте и тяжелые дроны серии "Форс". Такое изделие способно поднимать до 15 кг, преодолевать до 50 км и лететь на высоте до трех километров. Дрон оснащен цифровым видеопередатчиком с защитой видеоканала от перехвата. "Форсы" активно используются для транспортировки припасов и боекомплекта к штурмовым подразделениям.

На днях "Форс" на Запорожском направлении спас жизнь российскому бойцу. Военнослужащему оторвало снарядом танка ногу. "Форс" оперативно доставил средства для перевязки и обезболивающие. Боец, несмотря на шок, самостоятельно оказал себе первую помощь. "Он сумел перевязать себя, что дало дополнительное время перед прибытием эвакуационной группы, которая достигла его в течение 10 минут и успешно эвакуировала", – сказано в сообщении компании-разработчика.

Кроме того, недавно в зоне СВО появились беспилотники "Гортензия" с системой гранатометных выстрелов. "Все аппараты "Гортензия" снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса осколочного гранатометного выстрела", – рассказывает технический директор проекта "Гортензия" с позывным "Мекс".

По его словам, новая система позволяет сбросить одновременно 14 боеприпасов. Она применяется, когда нужно накрыть "ковровой бомбардировкой" группу пехоты, которая зашла в лесополосу, либо для бомбардировки окопов, блиндажей открытого типа.

Таким образом, налицо начало массового насыщения войск на линии соприкосновения тяжелыми ударными беспилотниками многоразового использования. "Сегодня мы в плане использования тяжелых ударных беспилотников уже опережаем ВСУ. У нас есть дроны куда лучше "Бабы-яги", и их число растет", – резюмирует Юрий Кнутов.

Никита Миронов