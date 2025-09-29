Войти
Forbes: Россия использует новую тактику с применением БПЛА

176
0
0
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский"
FPV-дрон на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский".
Источник изображения: © ТАСС

Российские войска используют беспилотники с оптоволоконными кабелями совместно с беспроводными дронами, чтобы создавать перед линиями фронта области, расширяющие радиус действия БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. ВС РФ применяют новую тактику "зон поражения" с помощью БПЛА на территории проведения СВО. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его информации, российские войска используют беспилотники с оптоволоконными кабелями совместно с беспроводными дронами, чтобы создавать перед линиями фронта области, расширяющие радиус действия БПЛА. Из-за этого ВСУ испытывают проблемы со снабжением. Кроме того, это затрудняет координацию украинской армии.

15 сентября газета The New York Times сообщила, что Россия свела на нет преимущество Украины в использовании беспилотников, нарастив производство с момента начала СВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
