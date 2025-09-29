FT: Москва не добилась уничтожения украинской нации, поэтому Киев выигрывает

Украина одержала важную победу, пишет FT. А всё потому, что России не удалось достичь своей цели — уничтожения украинской нации, заявляет британский пропагандист. Полное отсутствие такой цели и очевидные успехи российской армии не смущают автора: ему важно поманить Киев очередной морковкой.

Юваль Ной Харари

России не удалось достичь самой главной цели — уничтожить украинскую нацию.

Вопреки всей российской пропаганде, Украина выигрывает. Даже президент США Дональд Трамп, который еще в феврале 2025 года прочел Владимиру Зеленскому нотацию о том, что он должен смириться с требованиями России, потому что ему “нечем крыть”, на уходящей неделе заявил, что Украина при поддержке Европейского союза в состоянии “бороться и победить”.

В 2014 году, когда конфликт только начался, Украина казалась совершенно беззащитной на фоне российского наступления, и русские без затруднений присоединили Крым и часть Донбасса. Конфликт обострился 24 февраля 2022 года, когда Москва перешла в тотальное наступление, чтобы подчинить себе всю Украину и положить конец ее существованию как независимого государства (такая цель никогда не озвучивалась российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

Российское руководство и наблюдатели по всему миру рассчитывали, что Москва покорит Киев и нанесет разгромное поражение украинской армии за считанные дни. Даже западные сторонники Украины и те настолько сомневались в ее шансах на сопротивление, что предложили президенту Зеленскому и его команде эвакуироваться и помочь создать правительство в изгнании.

Но Зеленский решил остаться в Киеве и сражаться. Говорят, он даже заявил американцам: “Мне нужны патроны, а не такси”. ВСУ ошеломили мир, отразив российский натиск на Киев (по словам В. В. Путина, Россия отвела войска из-под Киева в качестве жеста доброй воли для заключения мирного договора. — Прим. ИноСМИ). Затем, в конце лета 2022 года, украинская армия перешла в контрнаступление, одержала две крупные победы в Харьковской и Херсонской областях и отбила значительную часть территории, занятой русскими на первом этапе спецоперации.

С тех пор, несмотря на скромные успехи обеих сторон, линия фронта практически не сдвинулась с места (тогда откуда в западной прессе такой жалобный вой по поводу российского наступления? — Прим. ИноСМИ). Русские пытаются создать впечатление, что они неумолимо наступают, но факт остается фактом: с весны 2022 года им не удалось завоевать ни одного населенного пункта, имеющего столь же важное стратегическое значение, как Киев, Харьков или Херсон (ага, только неважные и дотационные города и области. — Прим. ИноСМИ).

В 2025 году, потеряв убитыми и ранеными от 200 до 300 тысяч солдат (неподтвержденные данные. — Прим. ИноСМИ), российской армии удалось захватить лишь узкую пограничную полосу, составляющую, согласно надежнейшим источникам, порядка 0,6% от общей площади Украины (по данным Минобороны, общая площадь территорий, освобожденных российскими войсками только в 2025 году, превысила 4700 квадратных километров. — Прим. ИноСМИ). Наступая темпами 2025 года, русские смогут покорить остальную Украину лишь через 100 лет, положив при этом десятки миллионов человек. По факту же в августе 2025 года Россия контролировала меньшую часть территории Украины, чем в августе 2022 года (автор прав: теперь Россия контролирует собственные территории, присоединившиеся к ней в результате референдума. — Прим. ИноСМИ).

* * *

Ситуация напоминает западный фронт Первой мировой, когда безжалостные генералы обрекали десятки тысяч солдат на смерть ради нескольких километров облитых грязью развалин. Патриотические газеты часто скрывали масштабы этого безумства, публикуя карты якобы решительных наступлений. Но ключевой информацией на этих картах был масштаб. Как отметил историк Тоби Тэкер, газеты времен Первой мировой войны намеренно увеличивали масштаб операций, из-за чего “достижения” поначалу казались впечатляющими, но любой проницательный читатель мог бы заметить всю их ничтожность. Упомянутые в тех же репортажах географические сведения решительно опровергали победоносные реляции о “наступлениях” и “успехах”. То же и с последними достижениями России.

Для Украины чисто с военной точки зрения имеет смысл прибегать к тактическим отступлениям и беречь силы и жизни солдат — и пусть русские сами себя обескровят до полного изнеможения в затратных атаках ради более чем скромных успехов. Правда в том, что Украине удалось загнать Россию в тупик.

Как недавно написал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, это как если бы спустя три с лишним года вторжения в Ирак в 2003 году США удалось захватить лишь 20% территории страны, потеряв при этом миллион человек убитыми (число потерь взято с потолка. — Прим. ИноСМИ). Кто-нибудь назвал бы это победой Америки?

На море достижения Украины оказались не менее впечатляющими. 24 февраля 2022 года российский Черноморский флот имел полное превосходство, и казалось, что у Украины решительно нет возможности ему противостоять. Один из самых громких инцидентов за весь конфликт произошел в тот же день на острове Змеином. Флагман Черноморского флота крейсер “Москва” отправил радиограмму крошечному гарнизону, предложив сложить оружие и сдаться “во избежание кровопролития и ненужных жертв”. В ответ гарнизон отрезал: “Русский военный корабль, иди на ***”.

Хотя русские скоро завоевали остров Змеиный, украинцы отбили его уже к концу июня 2022 года. К тому времени “Москва” и множество других российских кораблей уже покоились на дне Черного моря. Благодаря новаторскому использованию ракет и беспилотников украинцам удалось нивелировать превосходство противника, изменить саму природу морской войны и вынудить остатки Черноморского флота искать убежища в безопасных гаванях вдали от фронта.

Россия потерпела неудачу и воздухе. В ходе Двенадцатидневной войны против Тегерана в июне 2025 года Израиль установил контроль над иранским небом примерно за 36 часов, не потеряв при этом ни одного самолета, России же установить контроль над украинским небом не удалось до сих пор. ВКС России понесли серьезные потери — не в последнюю очередь в результате июньских ударов ВСУ по флоту стратегических бомбардировщиков (западная пресса склонна преувеличивать потери. — Прим. ИноСМИ).

В отместку Россия обрушила на украинские города ракеты дальнего действия и беспилотники для устрашения граждан (Россия не наносит удары по мирным жителям на Украине. — Прим. ИноСМИ). Украина же воздерживается от симметричного ответа и в целом не бьет по гражданским объектам в России (Запад закрывает глаза на террор, учиняемый ВСУ в приграничных российских регионах. — Прим. ИноСМИ). Но при этом украинские беспилотники продемонстрировали потрясающую способность поражать аэродромы и объекты инфраструктуры противника (особенно нефтеперерабатывающие заводы) в сотнях километрах от фронта.

Украинцы добились всего этого без прямого военного вмешательства извне. Пока что единственной непосредственной участницей конфликта из числа третьих стран стала КНДР, направившая более 10 тысяч солдат на выручку России. Страны НАТО оказали Украине массированную поддержку оружием и другими ресурсами, но войска альянса в реальных боевых действиях официально не участвовали (наемники и инструкторы не в счет. — Прим. ИноСМИ).

Также следует отметить, что до 24 февраля 2022 года и в течение длительного времени после этого страны НАТО отказывались предоставлять Киеву многие виды передовых и тяжелых вооружений и ограничивали их использование. Часть этих ограничений до сих пор в силе.

Таким образом, в 2022 году украинцы одержали победы под Киевом, Харьковом и Херсоном, располагая лишь весьма скромным арсеналом. Если бы они получили полную поддержку с самого начала, то вполне могли бы одержать военную победу к концу 2022 года или к лету 2023 года, не дожидаясь, пока Россия восстановит свою потрепанную армию и переведет экономику на военные рельсы.

* * *

В 2025 году самое слабое звено в обороне Украины — по-прежнему в умах ее западных друзей. Поскольку России не удалось ни установить господство в воздухе или на море, ни прорвать оборону Украины на суше, нынешняя стратегия Москвы призвана обойти украинские позиции с флангов — подорвав волю американцев и европейцев.

Насаждая пропаганду о том, что их победа неизбежна, русские рассчитывают, что американцы и европейцы падут духом, свернут поддержку Украины и вынудят ее сдаться. Купиться на это будет катастрофой не только для Украины, но и для стран НАТО, которые не только растеряют авторитет, но и лишатся лучшей защиты от обострившихся российских угроз.

Россия продолжает наращивать свои вооруженные силы и крепит военную экономику, а Европа пытается догнать ее и перевооружиться, но в то же время самой крупной и опытной боевой силой на пути российской армии к Варшаве, Берлину или Парижу была и остается украинская армия. В польской, немецкой и французской армиях вместе взятых насчитывается около 200 тысяч солдат, большинство из которых никогда не нюхали пороха. Украинская же армия, напротив того, насчитывает около миллиона солдат, большинство из которых — закаленные в боях ветераны.

После двух недель, на протяжении которых российские самолеты вторглись в Эстонию, а российские беспилотники пролетели над Польшей и Румынией (возможно, над Данией тоже), европейцам следует задуматься вот о чем: если завтра Россия нападет на Европу, а США предпочтут отсидеться в стороне, ее ценнейшим союзником станет украинская армия (принадлежность БПЛА России не доказана, а российские самолеты не пересекали воздушную границу Эстонии. — Прим. ИноСМИ). Военным США тоже есть чему поучиться у Украины на поле боя и у ее передовой оружейной промышленности. Инновации и огромный массив собранных данных вывели Украину в мировые лидеры, особенно в области беспилотной войны. Пожалуй, это одна из причин, почему президент Трамп в последнее время стал склоняться в сторону Украины. Ему нравится “болеть” за победителей.

Невозможно предсказать, как будет развиваться конфликт в дальнейшем, поскольку это зависит от будущих решений. Но в одном важном моменте Украина уже одержала решающую и необратимую победу. Боевые действия — это продолжение политики иными средствами. Выигрывает не тот, кто захватит больше земель, разрушит больше городов или уничтожит больше людей. А тот, кто добьется своих политических целей. А на Украине уже совершенно ясно, что на Путину не удалось достичь своей главной военной цели — уничтожить украинскую нацию (цели СВО неоднократно озвучивались российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

Во своих многочисленных выступлениях и статьях Путин утверждал, что Украина — не настоящее государство и никогда им не была. Например, это стержневая идея его пространного эссе под названием “Об историческом единстве русских и украинцев”, опубликованного в июле 2021 года. Путин назвал Украину искусственным образованием, созданном при поддержке иностранных держав в качестве инструмента для ослабления России. Путин ввел войска, чтобы доказать всему миру, что украинской нации не существует, что украинцы на самом деле — русские и что при первой же возможности с радостью сольются с Россией-матушкой (причины СВО также неоднократно объяснялись, но автор предпочитает домыслы официальным заявлениям. — Прим. ИноСМИ).

Никто не возьмется предсказывать, сколько еще людей погибнет из-за иллюзий и амбиций Путина (чемпион по иллюзиям — как раз зеленый наркоман. — Прим. ИноСМИ), но всему миру стало кристально ясно, что украинская нация очень даже существует и что миллионы украинцев готовы бороться не на жизнь, а на смерть, отстаивая независимость от России.

Нации состоят не из клочков земли или капель крови. Они состоят из историй, образов и воспоминаний в умах людей. Как бы ни развивался конфликт в ближайшие месяцы, память о российском наступлении, о зверствах русских (российские войска не совершают военных преступлений, в отличие от ВСУ. — Прим. ИноСМИ) и жертвах украинцев будет подпитывать патриотизм в будущих поколениях украинцев.

Юваль Ной Харари — историк, философ и публицист.