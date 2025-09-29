Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (МИД, Россия)

Лавров: любая внешняя агрессия в отношении России получит решительный отпор

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает сайт МИД России. Он обозначил позицию России по Ближнему Востоку, переформатированию мирового порядка, украинскому кризису и дроновой истерии в Европе.

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые дамы и господа, 80 лет назад окончилась самая страшная война в истории человечества: более 70 миллионов человек стали жертвами военных действий, голода и болезней. В 1945 г. навсегда изменился ход всемирной истории. Триумф над германским нацизмом, под чьи знамена встала большая часть Европы, и японским милитаризмом открыл путь к миру, восстановлению и процветанию.

В этом году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным дням 9 мая и 3 сентября в честь Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Мир увидел грандиозные военные парады — в ознаменование решающего вклада народов СССР в сокрушение нацистской Германии и особой роли народа Китая в разгроме милитаристской Японии. Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла.

Одним из непреходящих итогов той войны стало создание Объединенных Наций. Согласованные отцами-основателями нашей Организации принципы ее Устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы — во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи.

На практике, однако, всё выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на "цветущий сад" и "джунгли", на тех, кто "за столом" и кто "в меню". На избранных, которым дозволено всё, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы "золотого миллиарда". Мы выступаем за беспрекословное следование принципу равенства: в нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве — независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики.

Принцип неприменения силы и угрозы силой также многократно попирался Западом. Трагедиями обернулись натовские бомбардировки Югославии, вторжение ведомой США коалиции в Ирак, военная операция НАТО по смене режима в Ливии. Сегодня незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток.

Россия жестко осудила нападение боевиков ХАМАС на мирных израильтян 7 октября 2023 г. Однако жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками и от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии Западного берега реки Иордан. Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью "похоронить" решения ООН о создании палестинского государства. На днях ряд западных правительств объявил о признании Государства Палестина. Причем свое намерение сделать это они анонсировали еще несколько месяцев назад. Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро, к моменту созыва ГА ООН, и признавать будет нечего и некого. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине и реализации двугосударственного решения.

Заслуживают осуждения удары по иранским объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, а затем и по столице Катара в тот момент, когда там велись переговоры с ХАМАС с участием в том числе американских посредников.

Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции Запада для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконными.

Запад не привык соблюдать и принцип невмешательства во внутренние дела. Печальным феноменом нашего времени стали "цветные революции", а незаконные односторонние санкции уже давно превратились в главный инструмент западной дипломатии. Причем какими бы предлогами их ни оправдывали, суть таких санкций одна — подавить и запугать конкурентов в мировой экономике и политике.

Россия вместе с абсолютным большинством членов ООН выступает за незамедлительную отмену без предварительных условий сохраняющейся более 60 лет торговой блокады Кубы и ее исключение из пресловутого списка стран-спонсоров терроризма. Выражаем солидарность с народом Венесуэлы в условиях внешнего санкционного давления и угроз. Выступаем за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира и сотрудничества.

Вопиющий пример подрыва суверенитета и грубого вмешательства во внутренние дела — действия Запада на Балканах, где попирается и такой уставной принцип, как необходимость для всех членов ООН выполнять решения Совета Безопасности. Одностороннее признание "независимости" Косово вразрез с резолюцией 1244, по сути, стало покушением на государственное устройство Сербии. Сейчас Запад взял курс и на развал государственности Боснии и Герцеговины, саботируя Дейтонское мирное соглашение. И в Косово, и в Боснии развернута атака на жизненные интересы сербского народа, включая исконные права сербского православия.

Точно так же киевский режим, захвативший власть в результате организованного Западом антиконституционного госпереворота в 2014 года, взял курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, законодательное истребление русского языка во всех сферах — образовании, культуре, СМИ. Украина — единственная страна в мире, законодательно запретившая использование родного языка почти половины своего населения. Арабский язык не запрещен в Израиле, а иврит — в арабских странах и Иране. А русский на Украине запрещен. Напомню, что в статье 1 Устава ООН говорится о необходимости "уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии".

Европа об этом молчит, будучи одержима утопической целью нанести России "стратегическое поражение". Ради этого киевскому режиму дозволено всё, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций.

Россия, как не раз подчеркивал Президент В. В. Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта. Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины.

Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному. Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам — вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться "ни на дюйм" на Восток. Вопреки принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, не претендовать на доминирование.

Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения и 2008 года, и последующие — декабря 2021 года — были проигнорированы и игнорируются по сей день. Более того, всё чаще звучат угрозы применения силы против России, которую обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на НАТО и Евросоюз. Президент В. В. Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории.

Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу.

На России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну. Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива Российской Федерации, выдвинутая Президентом России В. В. Путиным 22 сентября сего года, о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ в течение одного года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года — при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях.

Коллеги, в декабре этого года мы отметим 65-летие принятия Генассамблей Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Процесс деколонизации при ведущей роли Советского Союза стал прямым следствием реализации права наций на самоопределение. Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов — точно так же, как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму, который не только не представляет интересы их населения, но развязал против него войну. И в том, и в другом случае был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости и впоследствии не раз подтвержденный многими американскими президентами: "Правительства получают свою легитимность (just) с согласия управляемых (consent of the governed)". Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народов, которыми пытались управлять. Этот принцип был единогласно подтвержден в Декларации ООН 1970 года, где прямо сказано: все должны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории.

Сегодня Африка и весь Глобальный Юг переживают новое пробуждение, добиваясь полной независимости, и ООН не должна оставаться в стороне. В декабре 2024 года была одобрена резолюция Генассамблеи "Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях". Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом. Приветствуем роль Группы друзей в защиту Устава ООН в консолидации усилий по противодействию неоколониальным и иным дискриминационным практикам в отношении Мирового большинства и приглашаем все независимые государства войти в состав ее участников.

Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации и другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют ШОС и БРИКС как механизмы согласования интересов стран Глобального Юга и Востока. Укрепляется влияние Африканского Союза, СЕЛАК и других региональных объединений.

Эти новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов нашей Организации. Особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности. Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную "прописку" в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, согласованных самими странами континента.

Недавно Генеральный секретарь А. Гутерреш предложил комплексную реформу ООН. Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее Уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим "порядком, основанным на правилах". Важно, чтобы работа велась транспарентно с участием и при учете интересов всех государств-членов. Призываем Генерального секретаря, всех сотрудников Секретариата неукоснительно следовать принципам беспристрастности и равноудаленности в соответствии со статьей 100 Устава. Нельзя допускать попыток "дворцового переворота" в Секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав Секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран Мирового большинства. Рассчитываем на конструктивное обсуждение вопросов развития Организации на специальном заседании Совета Безопасности, которое Россия в качестве председателя планирует организовать в День ООН 24 октября.

Реформа ООН — лишь часть комплексной задачи преобразования всей системы глобального управления, включая подлинную демократизацию МВФ, Всемирного банка и ВТО — соразмерно весу и роли Глобального Юга и Востока в мировых экономике, торговле и финансах.

В дискуссиях о глобальных реформах нельзя игнорировать тот факт, что ситуация в сфере международной безопасности ухудшается. О причинах я уже говорил. Главная из них — стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. В конфронтационные схемы вовлекаются все больше стран и регионов. НАТО уже тесно в Европе, и она проникает в Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только КНР и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает "неделимостью безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" и пытается под этим лозунгом взять в военное кольцо уже всю Евразию.

Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу: строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕАЭС, ОДКБ, ССАГПЗ и другие. С этой целью Беларусь и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую Хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Подлинно общеконтинентальный процесс неизбежен после того, как поведение Запада обессмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, ЕС и ОБСЕ. Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем стали размышлять в некоторых европейских столицах.

Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация — под теми же антироссийскими лозунгами.

Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным, грубо нарушая ключевое уставное требование — уважение суверенного равенства государств. Именно это равенство — фундамент объективно формирующейся многополярности. Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство Секретариата неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов. Только тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту.

Благодарю за внимание.