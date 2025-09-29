Россия предупреждает НАТО и ЕС: любой агрессии будет дан "решительный отпор" (Reuters, Великобритания)

Лавров: Россия даст решительный ответ на любую агрессию

Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН, сообщает Reuters. Министр выразил обеспокоенность словами западных политиков о приближении третьей мировой войны. Обвинения в адрес России глава МИД назвал провокацией и пообещал решительный ответ на агрессию.

Том Балмфорф (Tom Balmforth), Мишель Николс (Michelle Nichols)

В субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил НАТО и Европейский союз, что "на любую агрессию против моей страны будет дан решительный ответ".

В последние годы, на фоне продолжающегося конфликта на Украине, на восточном фланге НАТО нарастала напряженность. Ранее Эстония обвинила Россию в том, что Москва направила три истребителя в воздушное пространство страны, а самолеты НАТО сбили российские беспилотники в воздушном пространстве Польши (обвинения бездоказательны и опровергнуты российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

"Россию обвиняют в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и страны Европейского союза. Президент Путин неоднократно опровергал эти провокации", — заявил Лавров в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов НАТО. Это стало частью разворота в риторике, когда он насмехался над успехами российских военных на Украине и назвал Россию бумажным тигром.

Представители США также заявили в Совете Безопасности ООН, что будут "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Лавров, более двух десятилетий занимающий пост министра иностранных дел России, заявил, что Москва встревожена высказываниями некоторых политиков в столицах ЕС и НАТО о приближении третьей мировой войне как о "возможном сценарии".

"Эти деятели подрывают любые усилия по поиску справедливого баланса интересов между всеми членами международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы всем остальным", — отметил дипломат.

В среду Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях ежегодной недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.