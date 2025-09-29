Лавров: Европа дозволяет Киеву теракты для нанесения РФ "стратегического поражения"

Глава МИД России отметил, что Европа "об этом молчит"

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Европа дозволяет киевскому режиму все, включая теракты, внесудебные казни и безрассудные диверсии, в одержимости утопической целью нанести России "стратегическое поражение". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Точно так же киевский режим, захвативший власть в результате организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году, взял курс на ликвидацию канонической УПЦ, законодательное истребление русского языка во всех сферах - образовании, культуре, СМИ, - обратил внимание глава МИД РФ. - Украина - единственная страна в мире, законодательно запретившая использование родного языка почти половины своего населения".

Лавров указал, что Европа, "будучи одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение", "об этом молчит". "Ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций", - подчеркнул министр.

Глава российской дипломатии обратил внимание на то, что арабский язык не запрещен в Израиле, а иврит - в арабских странах и Иране. "А русский на Украине запрещен. Напомню, что в статье 1 Устава ООН говорится о необходимости "уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии", - подчеркнул он.