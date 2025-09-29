Войти
Военное обозрение

Один из захваченных БЭК ВСУ нёс на себе FPV-дроны на оптоволокне

167
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Один из уцелевших украинских БЭК-носителей, участвовавших в недавней атаке на Туапсе, нёс на себе контейнеры с оптоволоконными FPV-дронами, запускаемыми со специальных направляющих. Таким образом подтвердилось, что противник обладает возможностью подводить БЭК-носители дронов к побережью Краснодарского края, чтобы наносить удары беспилотниками по прибрежным целям.

Как можно увидеть на опубликованном видео, на захваченном в ходе отражения массированной атаки ВСУ БЭК установлены специальные контейнеры, внутри каждого из которых содержались оптоволоконные БПЛА. Кроме того, некоторые БЭК были вооружены блоками неуправляемых ракет. При этом удары безэкипажных катеров сочетались с налетами БПЛА. Тема БЭК, которая на некоторое время практически полностью исчезла из информационного поля, всплыла опять.

Источник изображения: topwar.ru

В очередной раз чрезвычайно высокую эффективность в уничтожении БЭК продемонстрировали расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». Хотя никаких целей украинский морские дроны и не достигли, но разрушения и жертвы среди мирного населения были. Несмотря на некоторые локальные разрушения, ВС РФ удалось отбить все атаки противника.

Таким образом, отражение недавней атаки БЭКов противника продемонстрировало значительно выросший уровень наших подразделений охраны по отражению подобных атак с задействованием как водного транспорта, так и подразделений дронщиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО