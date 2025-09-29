Один из захваченных БЭК ВСУ нёс на себе FPV-дроны на оптоволокне

Источник изображения: topwar.ru

Один из уцелевших украинских БЭК-носителей, участвовавших в недавней атаке на Туапсе, нёс на себе контейнеры с оптоволоконными FPV-дронами, запускаемыми со специальных направляющих. Таким образом подтвердилось, что противник обладает возможностью подводить БЭК-носители дронов к побережью Краснодарского края, чтобы наносить удары беспилотниками по прибрежным целям.

Как можно увидеть на опубликованном видео, на захваченном в ходе отражения массированной атаки ВСУ БЭК установлены специальные контейнеры, внутри каждого из которых содержались оптоволоконные БПЛА. Кроме того, некоторые БЭК были вооружены блоками неуправляемых ракет. При этом удары безэкипажных катеров сочетались с налетами БПЛА. Тема БЭК, которая на некоторое время практически полностью исчезла из информационного поля, всплыла опять.

В очередной раз чрезвычайно высокую эффективность в уничтожении БЭК продемонстрировали расчеты FPV-дронов и барражирующих боеприпасов «Ланцет». Хотя никаких целей украинский морские дроны и не достигли, но разрушения и жертвы среди мирного населения были. Несмотря на некоторые локальные разрушения, ВС РФ удалось отбить все атаки противника.

Таким образом, отражение недавней атаки БЭКов противника продемонстрировало значительно выросший уровень наших подразделений охраны по отражению подобных атак с задействованием как водного транспорта, так и подразделений дронщиков.