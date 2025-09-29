Кризис ООН и роль Турции в урегулировании глобальных конфликтов (dikGAZETE, Турция)

dikGAZETE: во время выступления на Генассамблее Эрдоган призвал ООН к действиям

Эрдоган поставил под сомнение деятельность ООН, которая не выполняет свою главную миссию: поддержание мира и безопасности, пишет dikGAZETE. Во время выступления турецкого президента на Генассамблее стало понятно: пора действовать. Державы должны перестать наблюдать и объединиться ради мира.

Кемран Маммадов (Kemran Mammadov)

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Турецкий лидер в своем выступлении коснулся таких резонансных тем, как геноцид гражданского населения в секторе Газа и военный конфликт на Украине.

Вначале Эрдоган напомнил, что основополагающая миссия ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности. Однако происходящие сегодня трагические события стали испытанием для международной организации, а кровопролитие в Газе и конфликт на Украине поставили под сомнение способность ООН эффективно выполнять свою миссию.

С октября 2023 года израильская армия проводит военные операции в секторе Газа. Израильская агрессия привела к гибели тысяч беззащитных палестинцев, миллионы людей вынуждены выживать в условиях полного разрушения гражданской инфраструктуры. В то время как гуманитарная ситуация усугубляется день ото дня, Тель-Авив не намерен останавливаться и, игнорируя призывы международного сообщества прекратить насилие, планирует полную оккупацию Газы.

Несмотря на нерешительность и неэффективность международного сообщества в отношении израильского руководства, Турция была одной из немногих стран, вставших на защиту угнетаемого палестинского народа. Анкара оказывала политическое и экономическое давление на Тель-Авив, обвиняла Израиль в "государственном терроризме", разорвала торговые отношения с Израилем, закрыла для него свое воздушное пространство и морские порты. Турция продолжает оказывать помощь Газе, поставляя продовольствие и медикаменты, способствуя преодолению гуманитарного кризиса. Более того, Анкара по большей части в одиночку добилась значительных успехов в процессе обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

А что же сделала ООН во время этого конфликта? Организация на фоне массового истребления мирных граждан на протяжении двух лет ограничивалась лишь призывами к немедленному прекращению огня и оказывала ограниченную гуманитарную помощь жителям Газы. Тем не менее в регионе по-прежнему происходит откровенный геноцид, а ООН довольствуется лишь заявлениями.

Примечательно, что 18 сентября 2025 года на 10-й сессии Совета Безопасности ООН Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию ООН, призывавшую к немедленному, безоговорочному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа, сославшись на право Израиля защищать себя. При этом 14 из 15 членов Совбеза проголосовали "за". Это событие наглядно демонстрирует отсутствие справедливости в процессах принятия решений в ООН. Несмотря на то что по состоянию на сентябрь 2025 года 157 из 193 государств — членов ООН признали Палестину, одно субъективное мнение может мешать восстановлению мира и справедливости для угнетенного народа.

Другим международным кризисом, обсуждавшимся на Генассамблее, стал затянувшийся конфликт на Украине. Вооруженное противоборство между Украиной и Россией в очередной раз показало беспомощность ООН. Турция же и в данном случае была одним из немногих международных игроков, предпринявших значительные усилия в направлении урегулирования кризиса. В первый год конфликта на Украине в Стамбуле при посредничестве Анкары прошли российско-украинские переговоры. С тех пор Турция оказывала гуманитарную помощь украинскому народу и становилась площадкой для широких обсуждений по военным и гуманитарным вопросам. Только в этом году в Турции состоялось два раунда двусторонних переговоров, в результате которых впервые прошел масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский высоко оценили миротворческую деятельность Турции. Однако конфликт все еще далек от разрешения.

В мире наблюдается усталость от затянувшегося украинского кризиса. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что США заметно меньше вовлечены в украинские события. Такое положение вещей связано с изменением внешнеполитического курса Вашингтона после избрания Дональда Трампа президентом США. Трамп, успешный бизнесмен, считает дальнейшую поддержку Украины бессмысленной и обременительной, в связи с чем прекращает финансировать поставки оружия и техники Киеву из американского бюджета. Утверждает, что Европа как главный спонсор этого конфликта, развязанного предыдущей администрацией Джо Байдена, должна разделить политическую, финансовую и историческую ответственность с бывшим президентом США.

После встречи лидеров США и Украины на Генассамблее ООН вновь стало очевидно, что финансирование помощи Украине будет осуществляться на деньги европейских стран — членов НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt) 23 сентября заявила, что новая схема поставок вооружений Киеву выгодна американским компаниям оборонно-промышленного комплекса.

Становится понятно, что финансовое бремя поддержки Украины полностью ляжет на плечи стран Евросоюза. Экономики этих государств претерпевают спад из-за роста цен на энергоносители и постоянного притока беженцев. Вместе с тем не исключено, что дополнительная финансовая нагрузка на европейские бюджеты может стать непреодолимым вызовом для европейской экономики, и без того истощенной внутренними кризисами и продолжающейся санкционной войной с Россией. Также нет уверенности в том, что Киев эффективно воспользуется европейской помощью, поскольку прозрачные механизмы контроля еще не разработаны.

Таким образом, мировые державы, вместо того чтобы по отдельности поддерживать те или иные конфликтующие стороны, должны единым фронтом взять на себя миротворческую роль. Как верно заметил президент Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН, "в войне нет победителей, а в справедливом мире нет побежденных". Реформирование ООН и формирование на ее базе новой организации позволило бы не только разработать эффективные механизмы разрешения вооруженных конфликтов, но и в то же время создать страховые механизмы, способные предотвратить возникновение таких конфликтов.