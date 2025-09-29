Войти
Военное обозрение

Британские «эксперты»: Россия обучит НОАК воздушному десантированию на Тайвань

191
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные «эксперты» утверждают, что Китай собирается взять под свой контроль Тайвань к 2027 году. Крупномасштабное морское вторжение крайне рискованно, поскольку площадок для высадки войск не так много из-за рельефа побережья. Захват аэродромов может позволить перебрасывать силы по воздуху, но ВПП могут быть быстро выведены из строя. Поэтому требуется как использование комбинированной тактики, так и оттачивание мастерства.

У России есть практический опыт и возможности для воздушного манёвра, которых нет у Китая, поэтому она согласилась оснастить и обучить НОАК десантированию бронетехники

- говорится в исследовании института RUSI, аналитического центра при Минобороны Британии.

Как утверждается авторами, согласно данным хакерской группы Black Moon, в 2023 году Россия одобрила поставку НОАК полного комплекта вооружения и снаряжения для оснащения батальона ВДВ, проведение полного цикла обучения личного состава использованию этой матчасти, передачу технологий для развёртывания Китаем производства аналогичной военной техники.

Якобы речь идёт о поставках 37 БМД-4М, 11 противотанковых 125-мм пушек «Спрут-СДМ1», 11 БТР-МДМ «Ракушка», нескольких КШМ (в том числе «Реостат»), БПЛА «Орлан-10», парашютных систем спецназначения «Дальнолёт». Вся бронетехника должна быть оснащена китайскими системами связи и управления. Кроме того, российская сторона должна подготовить оборудование и ПО для использования китайских боеприпасов.

Источник изображения: topwar.ru

Также якобы предусматривается обучение Россией батальона китайских десантников применению этой техники: водителей – на базе Курганмашзавода, а экипажей КШМ и «Спрутов» в Пензе, на базе «НПП «Рубин». После этого личный состав под руководством российских инструкторов будет проходить техническую и тактическую подготовку в КНР.

Оперативная задача НОАК при захвате Тайваня заключается в успешной высадке войск с боевой мощью, достаточной для создания плацдарма. Китайские силы должны быть способны разгромить тайваньские войска ещё до мобилизации

- пишут британские «аналитики».

Как отмечается, для десантирования батальона с российской техникой потребуется около 35 Ил-76, в то время как ВВС НОАК располагают парком лишь из 26 Ил-76. Но в последние годы НОАК активно закупает собственные ВТС Y-20, которые, видимо, и станут основной рабочей лошадкой воздушного десанта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
Тайвань
Продукция
2С25 Спрут-СД
Y-20
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Орлан-10
Компании
Курганмашзавод
Рубин НПП
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО