Британские «эксперты»: Россия обучит НОАК воздушному десантированию на Тайвань

Западные «эксперты» утверждают, что Китай собирается взять под свой контроль Тайвань к 2027 году. Крупномасштабное морское вторжение крайне рискованно, поскольку площадок для высадки войск не так много из-за рельефа побережья. Захват аэродромов может позволить перебрасывать силы по воздуху, но ВПП могут быть быстро выведены из строя. Поэтому требуется как использование комбинированной тактики, так и оттачивание мастерства.

У России есть практический опыт и возможности для воздушного манёвра, которых нет у Китая, поэтому она согласилась оснастить и обучить НОАК десантированию бронетехники

- говорится в исследовании института RUSI, аналитического центра при Минобороны Британии.

Как утверждается авторами, согласно данным хакерской группы Black Moon, в 2023 году Россия одобрила поставку НОАК полного комплекта вооружения и снаряжения для оснащения батальона ВДВ, проведение полного цикла обучения личного состава использованию этой матчасти, передачу технологий для развёртывания Китаем производства аналогичной военной техники.

Якобы речь идёт о поставках 37 БМД-4М, 11 противотанковых 125-мм пушек «Спрут-СДМ1», 11 БТР-МДМ «Ракушка», нескольких КШМ (в том числе «Реостат»), БПЛА «Орлан-10», парашютных систем спецназначения «Дальнолёт». Вся бронетехника должна быть оснащена китайскими системами связи и управления. Кроме того, российская сторона должна подготовить оборудование и ПО для использования китайских боеприпасов.

Также якобы предусматривается обучение Россией батальона китайских десантников применению этой техники: водителей – на базе Курганмашзавода, а экипажей КШМ и «Спрутов» в Пензе, на базе «НПП «Рубин». После этого личный состав под руководством российских инструкторов будет проходить техническую и тактическую подготовку в КНР.

Оперативная задача НОАК при захвате Тайваня заключается в успешной высадке войск с боевой мощью, достаточной для создания плацдарма. Китайские силы должны быть способны разгромить тайваньские войска ещё до мобилизации

- пишут британские «аналитики».

Как отмечается, для десантирования батальона с российской техникой потребуется около 35 Ил-76, в то время как ВВС НОАК располагают парком лишь из 26 Ил-76. Но в последние годы НОАК активно закупает собственные ВТС Y-20, которые, видимо, и станут основной рабочей лошадкой воздушного десанта.