Американская программа дронов Replicator провалилась из-за проблем с бюрократией

Пентагон два года назад громко объявил о старте программы Replicator, обещая в кратчайшие сроки насытить армию США значительным количеством дешевых и умных БПЛА, необходимых на случай возможного конфликта с Китаем. Однако на практике эта амбициозная программа столкнулась с теми же хроническими проблемами, что и многочисленные предыдущие американские оборонные инициативы. Причинами провала программы Replicator, помимо прочего, стали высокие цены, отставание производства, технические сбои и бюрократическая неразбериха.

Кроме того, Пентагон не сумел отладить один из ключевых элементов программы и создать единое программное обеспечение для управления роями дронов разных производителей. Испытания постоянно сопровождались провалами: беспилотные катера компании BlackSea Technologies теряли управление и дрейфовали в море, дроны Anduril Industries срывали запуск из-за проблем с пусковыми установками, а системы навигации и распознавания объектов нередко давали сбои. Даже широко разрекламированный барражирующий боеприпас Switchblade 600 оказался неэффективен в условиях радиоэлектронного подавления.

В результате Вашингтон вынужден признать, что многие его «многообещающие стартапы», которые должны были стать своеобразной «витриной американских военных инноваций», превратились в показатель системных слабостей. В условиях, когда в США все чаще прогнозируют возможное обострение ситуации вокруг Тайваня уже к 2027 году, Пентагон объективно не готов к противостоянию с Китаем в рамках полномасштабной «войны дронов».

Признав провал программы Replicator, Вашингтон вынужден спешно передавать работы по разработке и производству дронов новому подразделению — Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) при Командовании сил спецопераций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
