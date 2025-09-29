Проблема решена: российские умельцы сделали дроны еще опаснее для ВСУ (Forbes, США)

Forbes: Россия в два раза увеличила радиус поражения оптоволоконных БПЛА

Российские военные решили ключевую проблему оптоволоконных беспилотников, пишет Forbes. Теперь их запускают вместе с дронами-ретрансляторами. Это увеличит радиус поражения в два раза, что позволит России атаковать тыловую инфраструктуру противника.

Викрам Миттал

Год назад ударные БПЛА, подключаемые по оптоволоконному кабелю, стали революционным решением на российско-украинском театре военных действий. Такая конструкция делает беспилотники абсолютно неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы и навигационными помехами, которые являются слабой стороной обычных радиоуправляемых дронов. У системы есть два явных минуса: ограниченный радиус полета и внушительный вес самой катушки с кабелем.

Однако накануне, 21 сентября 2025 года, прокремлевский милитаристский Telegram-канал "Рыбарь" опубликовал новость о том, что российские военные решили ключевую проблему оптоволоконных беспилотников. Теперь каждый такой БПЛА начнут запускать вместе с контролирующим дроном-ретранслятором.

Оптоволоконные дроны-ретрансляторы

Пока в открытых источниках опубликована крайне ограниченная информация, что из себя на самом деле представляют боевые дроны-ретрансляторы, но основной принцип их работы уже понятен. Система состоит из более крупного БПЛА, который и становится "ретранслятором", к нему, также по оптоволокну, подключается ударный дрон меньшего размера. За счет того, что основной кабель от катушки оператора идет к ретранслирующему устройству, это позволяет контролировать натяжение и усиливать сигнал, который потом передается от ретранслятора к основной боевой единице.

Российский военный блогер утверждает в своем материале, что подобная схема подключения позволяет увеличивать радиус поражения оптоволоконными FPV-дронами до 50–60 километров, в том числе благодаря перераспределению нагрузки на кабель. Теоретически в будущем от одной такой катушки можно будет запускать сразу несколько ретрансляторов, увеличивая огневую эффективность.

На момент запуска оба дрона, ударный и ретранслятор, летят вместе, но катушка кабеля у первого не расходуется, так как он подключен не напрямую к пульту оператора, а к соседнему БПЛА. Как только пара достигает нужной точки, ретранслятор остается на месте, а FPV продолжает движение, серьезно экономя оптоволокно. Дальше он находит указанную цель и атакует ее. "Рыбарь" пишет, что после успешного сброса ретранслятор может возвращаться к оператору, попутно стягивая основной кабель, чтобы им можно было воспользоваться повторно.

Применение дронов-ретрансляторов на поле боя

За минувший год оптоволоконные беспилотники стали ключевым элементом российского арсенала. Впервые появившись на передовой, они использовались армией в основном для уничтожения особо важных целей, в частности украинских установок радиоэлектронной борьбы. Нейтрализовав эти системы, Россия смогла практически безнаказанно атаковать позиции ВСУ основными силами дронов.

По мере удешевления массового производства таких беспилотников, оптоволокно стали применять повсеместно, особенно на тех участках передовой, где дислоцированы большие группировки сил РЭБ. Теперь, в сочетании с ретрансляторами, радиус поражения российских БПЛА существенно увеличится — они смогут проникать вглубь территории Украины, представляя угрозу для ВСУ.

Опираясь на растущий потенциал беспилотных группировок, российская армия уже начала создавать зоны поражения вдоль всей линии фронта. В частности, такие участки зафиксированы по территории ДНР и в нескольких районах Харьковской области. Они затрудняют любые координированные действия украинских сил, а также стали серьезной проблемой для снабжения киевских подразделений. Глубина упомянутых зон пока что ограничена радиусом поражения оптоволоконных БПЛА, однако внедрение ретрансляторов вполне может удвоить этот радиус.

Внедрение ретрансляторов расширяет возможности российской армии и для атак по украинской инфраструктуре, которая находится в глубоком тылу. Это поможет существенно облегчить штурмовые операции на передовой. Офицеры ВСУ регулярно отчитываются, что кремлевские силы систематически атакуют логистические центры, склады боеприпасов и эвакуационные пути по всей территории ДНР, включая "города-крепости", что на данный момент находятся под контролем Киева.

Ретрансляторы способны расширить зону и таких операций, помогая российской армии проникать глубоко в украинский тыл, нарушая тем самым пути снабжения и перемещения действующих войск. Всё это даст Москве оперативное преимущество.

Как противостоять дронам с оптоволоконными ретрансляторами

На протяжении всего конфликта Украина успешно разрабатывала меры борьбы с беспилотниками в ответ на развитие российских технологий. Сегодня Киев демонстрирует, как можно противостоять оптоволоконным системам. Небольшая высота полета таких БПЛА делает их довольно легкой мишенью для специально обученных подразделений, которые сбивают дроны с помощью дробовиков. Кроме того, все логистические маршруты ВСУ теперь прикрываются антидроновыми сетками, давая шанс на спасение уязвимым транспортным средствам.

Вероятно, вскоре киевское командование разработает более сложные меры защиты, особенно против беспилотников-ретрансляторов. Это особенно важный момент, ведь как только последние будут уничтожены, ударные FPV-дроны потеряют сигнал управления и могут быть выведены из строя. Другой уязвимой стороной остаются сами оптоволоконные кабели, которые выдает специфический отблеск при верно направленном освещении или минусовой температуре. Обнаружить их помогают инфракрасные системы визуализации и специальная лазерная подсветка.

Украина последовательно демонстрирует способность адаптироваться к появлению новых российских систем вооружения и успешно противостоять им. В конечном итоге, киевские силы разработают и методы борьбы с оптоволоконными ретрансляторами. Вероятно, на вооружении ВСУ в скором времени появятся аналогичные системы, которые позволят атаковать кремлевские позиции в глубоком тылу. Однако на данный момент, благодаря внедрению ретрансляторов, преимущество на стороне Москвы, что серьезно осложняет оперативную обстановку для украинских сил.