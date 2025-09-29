Войти
Военное обозрение

В зоне СВО армия РФ теперь оснащает БПЛА кассетами с противотанковыми минами

168
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации противника, в зоне проведения СВО армия РФ теперь оснащает БПЛА «Герань-2» еще и кассетами КПТМ-3 с противотанковыми минами ПТМ-3. С помощью таких боеприпасов производится дистанционное минирование объектов или коммуникаций с последующим переходом на боевое дежурство.

Украинские ресурсы опубликовали также кадры с подобными устройствами.

Первых случаях применения подобной тактики стали сообщать в августе. При этом некоторые источники даже заявляли, что это была обычная бомбардировка позиций или техники противника сбросами мин с беспилотника. Тогда «Герань» сбросила две противотанковые мины ПТМ-3.

Но тут смысл в другом. С помощью «Гераней» можно осуществлять дистанционное минирование в любой точке на территории противника, в основном, в тылах, независимо от расстояния – хоть в районе Львова.

Вражеские ресурсы начали сообщать о подобных случаях еще в августе, а то и раньше. Вскоре появилось задокументированное подтверждение установки мин на дорогах с помощью дронов. При этом наблюдением с воздуха было подтверждено, что на недавно установленном боеприпасе подорвалась техника противника. Теперь о новой российской тактике сообщают и украинские военные, подкрепляя сообщения соответствующими фото.

Все это означает, что применение беспилотников в зоне российско-украинского конфликта снова вышло на совершенно новый уровень. В частности, предназначение «Гераней» начинает выходить далеко за пределы функций барражирующего боеприпаса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО