В зоне СВО армия РФ теперь оснащает БПЛА кассетами с противотанковыми минами

Источник изображения: topwar.ru

Согласно информации противника, в зоне проведения СВО армия РФ теперь оснащает БПЛА «Герань-2» еще и кассетами КПТМ-3 с противотанковыми минами ПТМ-3. С помощью таких боеприпасов производится дистанционное минирование объектов или коммуникаций с последующим переходом на боевое дежурство.

Украинские ресурсы опубликовали также кадры с подобными устройствами.

Первых случаях применения подобной тактики стали сообщать в августе. При этом некоторые источники даже заявляли, что это была обычная бомбардировка позиций или техники противника сбросами мин с беспилотника. Тогда «Герань» сбросила две противотанковые мины ПТМ-3.

Но тут смысл в другом. С помощью «Гераней» можно осуществлять дистанционное минирование в любой точке на территории противника, в основном, в тылах, независимо от расстояния – хоть в районе Львова.

Вражеские ресурсы начали сообщать о подобных случаях еще в августе, а то и раньше. Вскоре появилось задокументированное подтверждение установки мин на дорогах с помощью дронов. При этом наблюдением с воздуха было подтверждено, что на недавно установленном боеприпасе подорвалась техника противника. Теперь о новой российской тактике сообщают и украинские военные, подкрепляя сообщения соответствующими фото.

Все это означает, что применение беспилотников в зоне российско-украинского конфликта снова вышло на совершенно новый уровень. В частности, предназначение «Гераней» начинает выходить далеко за пределы функций барражирующего боеприпаса.