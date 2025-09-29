Войти
В Пензе разработали базу данных с ИИ для ускорения ремонта артиллерии

Боевая работа расчетов артиллерии
Боевая работа расчетов артиллерии.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Суть разработки в том, что с помощью очков виртуальной реальности или камеры с высоким качеством изображения, подключенной к компьютеру, отдельные детали распознаются в режиме реального времени

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Программное обеспечение, которое автоматически распознает детали и дает рекомендации по ремонту техники, разработали в Пензенском артиллерийском инженерном институте (ПАИИ). Проект представлен на площадке ХXI Международного салона изобретений и новых технологий "Новое время".

Суть разработки в том, что с помощью очков виртуальной реальности или камеры с высоким качеством изображения, подключенной к компьютеру, отдельные детали распознаются в режиме реального времени. Идентифицировав предмет, программа автоматически выдает информацию из базы данных о том, в каком типе орудий применяется конкретный элемент. Также можно обратиться к справочнику, чтобы получить дополнительную информацию о конструкции и способах ее ремонта.

Фактически система сопровождает пользователя на протяжении его работы в реальном времени. "При необходимости используется нейросетевая технология для распознавания деталей, технология управления жестами - также в режиме реального времени - позволяет осмотреть образец в 3D и даже выполнить его "разрез". Можно обратиться к визуализированным операционным картам по ремонту образцов вооружения, которые, к слову, тоже разработаны в ПАИИ", - пояснили принцип работы разработчики.

"Система подготовки специалистов службы ракетно-артиллерийского вооружения с использованием элементов искусственного интеллекта разрабатывалась для того, чтобы сделать более эффективным обучение курсантов, - рассказал представитель института. - Ее смысл в том, что находящиеся на обслуживании средства вооружения состоят из множества элементов, многие из которых даже опытному специалисту сложно идентифицировать сходу, тем более что у разных моделей они могут быть схожи, но не идентичны. А элементы смешанной реальности помогают понять, что это за элемент, от какого орудия, какие действия для ремонта нужно предпринять".

Представитель института уточнил, что до появления новых технологических решений информацию о незнакомых деталях приходилось искать в справочниках вручную, что требует много времени, а значит, замедляет общий процесс обучения.

Собеседник агентства добавил, что разработанная система перспективна и для внедрения в полевых условиях. "В условиях реальных боевых действий, где к ремонту не всегда привлекается дипломированный специалист, прошедший полноценную подготовку, это поможет ускорить возвращение техники в строй", - подчеркнул он.

О салоне изобретателей

ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое время" проходит в Севастополе 25-27 сентября. Его организатором выступило Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов при поддержке правительства Севастополя. Свои разработки представляют инновационные компании, организации науки и образования, индивидуальные изобретатели из разных регионов РФ. 

