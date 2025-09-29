Пентагон предложил Трампу бомбить Венесуэлу с дронов

Источник изображения: topwar.ru

Американские СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что Пентагон занялся проработкой возможности нанесения ударов непосредственно по территории Венесуэлы. Заявленная причина – «продолжение борьбы с картелями». Также этот шаг позиционируется в качестве продолжения действий, начатых с моря, когда ВВС США потопили уже несколько венесуэльских лодок, назвав каждую из них лодкой, принадлежавшей картелям.

Пресса США, ссылаясь на военное ведомство, пишет, что Пентагон готов использовать ударные беспилотники для проведения атак на «определённые объекты на венесуэльской территории». Какие это объекты? В Штатах утверждают, что это дома главарей венесуэльских картелей, а также лаборатории по производству запрещённых веществ.

План операции уже «лёг на стол» Дональда Трампа. Тот пока размышляет.

В связи с таким развитием событий возникает вопрос: если борьба идёт исключительно с картелями и лабораториями по производству «зелья», то почему же только Венесуэла? Картели действуют фактически по всей Латинской Америке, включая Мексику. Решится Пентагон бомбить и её? Мало того, как заявлял сам Трамп, наибольшая угроза в плане наводнения США запрещёнными веществами сейчас исходит от Китая. Значит ли это, что американские ударные беспилотники готовы нанести ракетные удары по объектам и в этой стране тоже?

Напомним, что удары по моторным лодкам в территориальных водах Венесуэлы американскими ВВС наносились безо всякого согласования с Совбезом ООН, что лишний раз подчёркивает факт «права сильного», которым и руководствуется Вашингтон в своих действиях. А в итоге всё это обрамляется в рамку «мира, основанного на правилах».