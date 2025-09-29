Войти
Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H

Ракета-носитель «Чанчжэн-4С»
Ракета-носитель «Чанчжэн-4С».
Источник изображения: Global Look Press/Wang Jiangbo

Запуск осуществлен при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту спутник Fengyun-3H ("Фэнъюнь-3-эйч") для метеорологических наблюдений. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

На ее странице в социальной сети WeChat уточняется, что запуск осуществлен в субботу в 03:28 по пекинскому времени (22:28 мск пятницы) при помощи ракеты CZ-4C ("Чанчжэн-4-си") с космодрома Цзюцюань на севере страны. Для носителей серии "Чанчжэн" это 596-й запуск.

Как отмечается, спутник второго поколения Fengyun-3H придет на замену его предшественнику - Fengyun-3D. Новый аппарат сократит цикл обновления метеоданных, используемых синоптиками, с 6 до 4 часов, увеличит срок прогнозирования примерно на 24 часа и почти вдвое повысит оперативность мониторинга стихийных бедствий. Он оборудован девятью приборами дистанционного зондирования, включая спектрометр изображений среднего разрешения, гиперспектральный инфракрасный атмосферный зонд и микроволновый радиометр.

CZ-4C - жидкотопливная трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,8 метра, позволяющая осуществлять пуски при самых различных погодных условиях и в любое время суток. Она достигает 46,9 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (высота 700 км) до 3 тонн полезного груза (4,2 т на низкую околоземную и до 1,5 т на геосинхронную переходную орбиту). Это ее 58-я миссия, 3-я в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

