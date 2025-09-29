Войти
Страны НАТО разделились: прибалты объявили войну Германии (Wirtualna Polska, Польша)

Российский истребитель МиГ-35
Российский истребитель МиГ-35.
WP: страны НАТО разделились по вопросу о противодействии русским самолетам

Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли сбивать российские самолеты, пишет WP. Польша и страны Балтии настаивали на решительном ответе, предлагая применить силу в случае нарушений. Германия же и некоторые страны Южной Европы опасаются эскалации конфликта.

НАТО сталкивается с дилеммой, как реагировать на нарушения воздушного пространства со стороны России. Во время последней встречи в Эстонии страны-члены разделились по вопросу о том, следует ли альянсу считать своей политикой сбивание российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, сообщает CNN.

На последнем заседании Североатлантического Совета, созванном Эстонией, разгорелись жаркие дебаты. "НАТО и союзники будут использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные инструменты для защиты и предотвращения любых угроз", — говорится в заявлении. "Мы будем продолжать реагировать по нашему выбору, в выбранном времени и месте. Наше обязательство по статье 5 непоколебимо", — говорится в документе.

Каковы различия в подходе стран НАТО?

Во время встречи Польша и страны Балтии настаивали на решительном ответе, предлагая применить силу в случае нарушений. В свою очередь, Германия и некоторые страны Южной Европы опасаются эскалации конфликта и рекомендуют проявлять осторожность.

"Россия все чаще и интенсивнее проверяет границы, в том числе границы стран НАТО", — цитирует слова министра обороны Германии Бориса Писториуса cnn.com.

Писториус, однако, возразил против того попадания в "ловушку эскалации" и призвал НАТО к спокойствию.

"Легкомысленные требования сбросить что-то с неба бесполезны", — сказал Писториус в среду. "Благоразумие — это не трусость, а ответственность за собственную страну и мир в Европе", — добавил он.

Каковы перспективы на будущее?

Генерал Алексус Гринкевич, командующий НАТО в Европе, предположил, что инцидент над Эстонией мог быть результатом ошибки российских пилотов из-за их недостаточной подготовки (самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и двигались только над нейтральными водами. — Прим. ИноСМИ). Эту позицию разделили страны-члены, которые теперь должны найти общую стратегию в отношении растущей напряженности с Россией.

Окончательное заявление НАТО, хотя и неубедительно, демонстрирует трудности в достижении консенсуса перед лицом растущих проблем со стороны России, которая постоянно проверяет пределы терпения альянса.

