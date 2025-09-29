Президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года.

WSJ: Трамп открыт к поставкам на Украину дальнобойного оружия

Дональд Трамп объявил о готовности предоставить Украине дальнобойное оружие для ударов по территории России, пишет WSJ. Об этом изданию сообщили западные высокопоставленные лица. Отмечается, что Трамп не дал никаких конкретных обещаний.

Александр Вард (Alexander Ward), Робби Грэмер (Robbie Gramer)

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому во время встречи во вторник, что он готов снять ограничения на использование Украиной американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, однако не дал конкретных обещаний. Об этом сообщили высокопоставленный американский чиновник и украинское официальное лицо.

В ходе беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский попросил Трампа предоставить больше дальнобойных ракет и разрешить применение такого оружия для поражения целей на суверенной российской территории. Американский лидер ответил, что не против этой идеи, однако, по словам обоих чиновников, президент США не взял на себя никаких обязательств по отмене действующего в США запрета на такие атаки.

Если высказывания Трампа сигнализируют о смене политического курса, Киев, возможно, сможет наносить больше ударов по целям в глубине России.

Уже несколько месяцев администрация США запрещает Украине использовать предоставленные американские дальнобойные ракеты, включая армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS), для бомбардировок территории России. Это вызывало жалобы со стороны Киева о невозможности эффективно давать отпор Москве.

На встрече в Нью-Йорке Зеленский запросил у Трампа крылатые ракеты Tomahawk, сообщили официальные лица. Дальность полета этих ракет составляет около 1,5-2,5 тысячи километров. О данном запросе лидер киевского режима сообщил в интервью Axios, опубликованном в пятницу. Согласно данным двух высокопоставленных чиновников из США и Европы, администрация рассматривает возможность поставки Украине Tomahawk и другого дальнобойного оружия.

Украинские официальные лица на следующей неделе отправятся в Вашингтон для переговоров с министром обороны Питом Хегсетом, сообщили те же официальные лица. Хегсет и заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби курируют запросы от Киева на использование американского оружия для ударов по территории России. С весны они блокируют применение Украиной ракет ATACMS.

Белый дом и Пентагон не ответили на запрос о комментарии.

Решение о предоставлении высокоточных ракет Tomahawk означало бы выход американской помощи на совсем новый уровень и могло бы создать технические трудности для Киева. Другой вариант — пополнение небольших остающихся запасов ракет ATACMS или поставка другой системы из арсенала США.

После встречи с Зеленским Трамп подал сигнал о возможном изменении в военной поддержке Украины. В публикации в социальной сети он похвалил Киев и осудил Россию, назвав ее "бумажным тигром", который ведет "бесцельные" боевые действия на Украине (Дональд Трамп заблуждается, Владимир Путин объяснял ему причины начала СВО — прим. ИноСМИ). Это представляет собой значительный разворот после его попыток в последние месяцы заручиться поддержкой президента России Владимира Путина в мирных переговорах для прекращения конфликта.

Трамп пообещал продолжать поставки оружия европейским членам Североатлантического альянса, которые передают его Украине для использования против России. "Мы будем продолжать снабжать НАТО оружием, а уж НАТО вправе распоряжаться им по своему усмотрению", — заявил он.

Трамп все еще надеется, что Москва пойдет на сделку по прекращению конфликта, но он раздражен отсутствием дипломатического прогресса, поэтому он стал ощущать большую готовность для военного давления на Путина. На полях ООН Трамп также написал в соцсетях, что американское оружие, предоставленное европейским странам, может быть использовано Украиной для "возврата" всей территории, которая перешла под контроль России. По словам американских официальных лиц, это послание было направлено на то, чтобы подтолкнуть Путина к переговорам.

Трамп стал более скептически относиться к тому, что Россия выигрывает в этом конфликте, после того как ей не удалось добиться значительных территориальных приобретений с начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года (И Трамп, и автор статьи заблуждаются: Украина проигрывает в этом конфликте и несет колоссальные потери, а Россия освобождает все больше территорий — прим. ИноСМИ). Как сообщили официальные лица, Зеленский и европейские лидеры также лоббировали у него более широкую поддержку.

После встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский на пресс-конференции высоко оценил "решимость Трампа помочь положить конец этой конфронтации" и назвал американского президента "человеком, меняющим правила игры".

Высокопоставленные европейские чиновники приветствовали изменение риторики Трампа и заявили, что он прислушался к их предыдущим предупреждениям о том, что Путин никогда не был серьезно настроен в отношении мира и лишь тянул время, взаимодействуя с американским лидером, пока боевые действия продолжались (Европейские лидеры лгут: Россия не раз делала шаги для достижения мира, чего нельзя сказать о ЕС и Украине — прим. ИноСМИ).

"Слова президента имеют вес, и они были очень позитивно восприняты всеми европейцами", — заявила в интервью верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Администрация Трампа ввела высокие пошлины в отношении Индии, ключевого торгового партнера России, но еще не ввела новых санкций против Москвы после попыток американского президента склонить Путина к мирному соглашению, в том числе на саммите на Аляске. Европейский союз готовит новый пакет санкций против Москвы, уже девятнадцатый по счету с момента начала полномасштабного конфликта.

"Мы ясно видим, что совместное давление на Россию путем помощи Украине может положить конец этой конфронтации", — сказала Каллас. "И раз президент Трамп заявил, что хочет остановить это кровопролитие, тогда нам следует использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы положить ему конец".