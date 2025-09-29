Придется закатать губу: Трамп жестко отверг безумную хотелку Зеленского (Axios, США)

Axios: Трамп отказался передавать Киеву ракеты Tomahawk для ударов по России

Дональд Трамп отказался передавать Украине ракеты Tomahawk, которые Зеленский просил для нанесения ударов по Москве, пишет Axios. Несмотря на то, что многие другие позиции были согласованы, американский президент не одобрил продажу НАТО этого вида вооружений.

Барак Равид (Barak Ravid), Дэйв Лоулер (Dave Lawler), Колин Демарест (Colin Demarest)

Владимир Зеленский во время встречи с президентом Трампом во вторник попросил предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые могли бы дать Украине возможность наносить удары по территории России, в том числе по Москве.

Интрига

Зеленский заявил в среду в программе The Axios Show, что попросил Трампа о предоставлении дополнительной системы вооружения, которая могла бы заставить президента России Владимира Путина пойти на мирные переговоры — возможно, даже без необходимости ее использования Украиной.

Между строк

Зеленский не назвал эту систему вооружения во время интервью с Бараком Равидом из Axios, но сказал, что если Россия узнает, что она есть у Украины, давление с целью заставить ее вести переговоры значительно усилится.

Украинский чиновник и другой источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского, подтвердили, что речь идет о Tomahawk — ракете дальнего действия с высокоточным наведением.

За кулисами

Украина несколько раз поднимала вопрос о поставке США таких ракет в течение последнего года, в том числе в списке оборудования, запрошенного Киевом несколько месяцев назад.

По словам источника, знакомого с этим процессом, это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился продать странам НАТО для последующей отправки на Украину.

В пятницу газета The Telegraph сообщила, что Зеленский запросил ракеты Tomahawk на встрече.

Что он говорит

На вопрос, что Трамп мог бы сделать, чтобы помочь Украине выиграть в конфликте, Зеленский ответил Бараку Равиду из Axios: "Я думаю, президент Трамп знает. Вчера я сказал ему, что нам нужно".

"Кстати, нам это нужно, но это не значит, что мы будем это использовать. Потому что, если у нас это будет, я думаю, это будет дополнительным давлением на Путина, чтобы он сел за стол переговоров", — продолжил он.

Зеленский намекнул, что на использование этой системы Украиной могут быть наложены определенные условия в зависимости от поведения России.

Уменьшим масштаб

Во время интервью Зеленский заявил, что Трамп сказал ему, что Украина должна ответить тем же: "Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает наше желание отвечать ударами по их энергетике". То же самое касается складов оружия и производственных объектов.

Зеленский отметил, что Украина уже может наносить удары по районам в глубине России с помощью дронов, но многие военные цели оснащены сложными системами противовоздушной обороны, которые трудно преодолеть с помощью дронов.

Общая картина

Ракета Tomahawk, производимая RTX, имеет гораздо большую дальность, чем ракеты, предоставленные НАТО до сих пор, — до 1600 километров по сравнению с примерно 305 километрами, которые могут преодолеть американские ракеты ATACMS.

Она также гораздо быстрее, чем украинские беспилотники, и обладает большей ударной силой.

Украина пыталась обойти нежелание своих партнеров поставлять ей оружие дальнего действия, разработав собственные системы, такие как "Паляницу" и "Фламинго", хотя они не имеют многолетнего опыта эксплуатации, как Tomahawk.

Другая сторона

По словам Зеленского, Трамп ответил ему, что "мы поработаем над этим", когда он попросил новую систему вооружения.

Американская сторона может быть обеспокоена как перспективой эскалации, если Вашингтон предоставит ракеты, которые позволят достичь Москвы, так и своими довольно ограниченными запасами этих ракет, на пополнение которых уходят многие месяцы.

На что следует обратить внимание

Зеленский сказал Axios, что если российские чиновники откажутся прекратить боевые действия, им следует найти ближайшее бомбоубежище. "Оно им в любом случае понадобится".