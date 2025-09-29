Войти
ТАСС

Герой РФ Юрчихин: профессия космонавта утратила ореол романтизма

168
0
0
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

При это она стала более востребованной, считает космонавт

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Профессия космонавта на сегодняшний день утратила ореол романтизма, но стала более востребованной. Об этом ТАСС рассказал совершивший пять космических полетов Герой Российской Федерации Федор Юрчихин.

"Безусловно, [ребята и сегодня] мечтают [стать космонавтами]. Не в таком количестве, как в Советском Союзе, потому что все-таки вокруг этой профессии был ореол первых, ореол героев, ореол романтизма, ореол чего-то непонятного. <…> Сегодня профессия утеряла, наверное, тот ореол романтизма, героизма, привлекательности, но при этом она стала гораздо более необходимой человечеству. Сегодня космонавт уже в ряду если не самых обычных, конечно, но в ряду профессий, которые востребованы", - сказал Юрчихин.

При этом он не согласился с утверждением, что в Советском Союзе профессия была модной либо престижной. Тяга к ней диктовалась не этими категориями, а любопытством, тогда как сегодня в душах детей все чаще побеждает прагматизм. "Это было романтично, в первую очередь, для пацанов, понимаете? Вообще-то я не понимаю, если молодой человек мечтает кем-то стать, потому что это модно", - добавил собеседник агентства.

Важной особенностью выбора профессии, связанной с перспективой полета в космос, Юрчихин назвал долгую подготовку и необходимость все время держать себя в тонусе, осознавая при этом, что можешь никуда и не полететь.

Юрчихин с октября 2002 года по сентябрь 2017 года совершил пять продолжительных космических полетов на МКС, суммарно проведя в космосе более 672 суток, девять раз совершал выходы в открытый космос. В пятницу он стал одним из гостей мероприятий марафона "Знание. Первые" в Твери.

"Марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России и организован обществом "Знание" при поддержке ГК "Росатом". Он проходит 26 - 28 сентября и охватывает более 25 тыс. молодых людей из всех регионов России, а также из других стран. Участники узнают об открытиях, технологиях и инновациях в атомной отрасли, о значении мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО