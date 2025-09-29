Войти
Lenta.ru

Китайский J-50 впервые сфотографировали на земле

170
0
+1
Фото: @twz.com
Фото: @twz.com.

Китайский самолет шестого поколения J-XDS впервые сфотографировали на земле

Новый китайский самолет, который может быть истребителем шестого поколения, впервые сфотографировали на земле, а не в полете. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии виден прототип самолета, разрабатываемого Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Истребитель, известный под обозначениями J-XDS и J-50, стоит на взлетно-посадочной полосе.

Одноместную машину построили по схеме «бесхвостка». Также у нее нет развитого вертикального оперения. Считается, что двухдвигательный самолет поступит на вооружение палубной авиации.

В апреле «Известия» писали, что другой прототип китайского самолета нового поколения, который называют J-36, — это ударный истребитель. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», которая обеспечивает высокую сверхзвуковую скорость и вместительные отсеки для вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
SAC
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО