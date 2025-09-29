Войти
ТАСС

Россия и Мьянма подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн.
Источник изображения: ria.ru

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял делегацию и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Национальном космическом центре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов принял делегацию и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Национальном космическом центре.

"В присутствии лидера Мьянмы Баканов и генеральный директор Мьянманского космического агентства Со Мин Маун подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", - сказали в Роскосмосе.

В госкорпорации добавили, что Баканов и Мин Аун Хлайн обсудили взаимодействие в области космоса между двумя странами, обменялись мнениями по поводу перспективных направлений взаимодействия, в частности сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, создания космических аппаратов, повышения кадрового потенциала и пилотируемых программ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Компании
Роскосмос
