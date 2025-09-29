Войти
Похожую на «Герань» российскую «Дельту» заметили в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Российский многофункциональный дрон «Дельта» заметили в зоне СВО

Новый российский дрон «Дельта», который используют для разведки и поражения целей, заметили в зоне СВО. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Внешне многофункциональный аппарат похож на распространенные беспилотники «Герань-2» и «Гербера». Считается, что «Дельта» предназначена для разведки маршрутов полета дронов-камикадзе, работы систем противовоздушной обороны и поражения целей.

О появлении аппарата новой модели стало известно в июне. Беспилотник с двигателем внутреннего сгорания получил камеру и аналоговую систему радиоуправления. Считается, что дальность дрона составляет около 50 километров. Этот параметр можно увеличить при помощи ретранслятора.

Ранее стало известно, что российские «Герани-2» получили увеличенную осколочно-фугасную боевую часть весом 90 килограммов. При этом дальность полета аппарата уменьшилась до 1200 километров.

