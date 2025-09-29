Шквал огня из «ракетниц Гатлинга»: Тайвань представил установку против дронов

Источник изображения: topwar.ru

Ведущий тайваньский военно-исследовательский институт NCSIST представил на выставке TADTE 2025 в Тайбэе размещённую на пикапе ракетную установку, состоящую из электронно-оптической системы и целой батареи 70-мм «ракетниц Гатлинга», каждая из которых обладает семью стволами, способными создать шквал огня.

Она предназначена для борьбы с беспилотниками и небольшими надводными целями. Как сообщается в Janes, Минобороны Тайваня уже разместило заказ на эти установки для нужд береговых войск.

На платформе размещено шесть пусковых установок, наводящихся на цель с помощью ОЭС, которая может работать в любое время суток и включает в себя камеру, тепловизор и лазерный дальномер. После оптического захвата цели компьютер управления огнём вычисляет баллистические данные, а при необходимости может получить внешнее целеуказание, чтобы вести стрельбу или подготовиться к ней по сторонней наводке.

Как предполагает разработчик, зенитный комплекс будет находиться в движении, ведя наблюдение. После обнаружения цели машина останавливается, ведёт огонь и сворачивается с позиции, возобновляя движение. Для поражения целей могут использоваться несколько типов боеголовок: осколочно-фугасная, steel-ball – осколочная со стальными шариками, acoustic flash – «акустической вспышки» для «кратковременного воздействия избыточным давлением на хрупкие цели, которые не выдерживают резкого импульса». Этот ассортимент БЧ позволяет поражать разнообразные цели от лёгкого квадрокоптера до быстроходного надводного судна.

Экипаж уделяет основное внимание точной идентификации целей, прицеливанию и управлению темпом огня, а не сложным процедурам стрельбы, которая выполняется главным образом в автоматическом режиме.