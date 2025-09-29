"Апокалипсис отменяется". Как мир уходит от глобальной катастрофы (The Independent, Великобритания)

Independent: России и США необходимо продлить СНВ-III ради мировой безопасности

Новость о том, что Россия и США рассмотрят возможность продления СНВ-III, дает неожиданный луч надежды в период непрекращающихся конфликтов, пишет The Independent. Продолжение того, что еще СССР и Штаты сделали в прошлом веке, может стать хоть и скромным, но реалистичный шагом к укреплению мировой безопасности, отмечает автор статьи.

Мэри Дежевски (Mary Dejevsky)

Если недавние конфликты в Газе и на Украине и несут в себе какой-то посыл, то он такой: "все по-прежнему, только в большем объеме". Надежды на прекращение насилия, которые подарил Дональд Трамп, улетучились. Слово "перемирие" почти не слышно. Любые движения ведут к усилению, а не к ослаблению боевых действий.

На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится привести мир к "самой разрушительной гонке вооружений в истории человечества". Десять дней назад, после вторжения якобы российских дронов на территорию Польши, польский премьер-министр Дональд Туск предупредил, что его страна ближе к военному конфликту, "чем когда-либо со времен Второй мировой войны". Трамп недавно дал очевидный зеленый свет перспективе сбивания странами НАТО проникших на их территорию российских беспилотников, что поддержала председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Однако на этой мрачной картине забрезжил луч надежды, причем с весьма неожиданной стороны. В заявлении, предшествовавшем очередному заседанию Совета безопасности России, Владимир Путин сказал, что Россия поддержит продление на год Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале, при условии, что США согласятся поступить так же и воздержатся от любых действий, которые могут изменить текущий статус-кво в ядерной сфере.

Со стороны США не последовало резкого отказа: пресс-секретарь Белого дома заявила, что предложение звучит "довольно неплохо", но Трамп сам ответит на него.

Предложение может иметь последствия, не ограничивающиеся двумя подписавшими его сторонами. Мало того, что оно противоречит общему дипломатическому настроению, его продление может быть расценено как скромный и реалистичный шаг, который ничего не будет стоить Соединенным Штатам, но при этом послужит более широким интересам безопасности.

Договор СНВ-III — последний уцелевший элемент архитектуры контроля над вооружениями, который кропотливо выработали Советский Союз и США, а после распада СССР — Россия. В переговорах с последующими президентами США он был для России надежным запасным пунктом в повестке дня. Если нет ничего более срочного для обсуждения, чем контроль над вооружениями, то сочетание технических вопросов и мер по укреплению доверия, которые он представляет, позволяет переговорам продолжаться. Это также область, в которой Россия чувствует, что ее воспринимают как равную США.

Аргументируя продление договора на год, пресс-секретарь Кремля заявил, что время для переговоров по новому договору "истекает" и существует риск возникновения ситуации, при которой не будет двусторонних документов, регулирующих стратегическую безопасность. Сохранение договора в силе позволит обеим сторонам избежать или, по крайней мере, отложить дорогостоящую гонку вооружений, которая, вероятно, началась бы в случае истечения срока действия договора СНВ-III. Пресс-секретарь не сказал, что еще один год может дать время не только для изучения общих положений нового договора, но и, возможно, для прощупывания позиции Китая по поводу возможного трехстороннего стратегического ядерного договора.

Тот факт, что инициатива по продлению договора СНВ-III исходила от России, свидетельствует о степени уязвимости, которую она редко признает. Конечно, как официальный представитель Кремля, так и Путин в своих высказываниях на заседании Совета безопасности настаивали на том, что Россия справится с задачей укрепления безопасности страны, даже если договор истечет. Но она явно предпочла бы иметь гарантии, которые, по ее мнению, продолжает давать договор.

Это позволяет увидеть возможную связь с украинским конфликтом. Надежды России на спасение последних остатков контроля над ядерным оружием сверхдержав должны стать сигналом для США, а может быть, и для НАТО, чтобы понять, что опасения России по поводу безопасности были, как минимум, одной из причин начала военной операции в 2022 году. Всякий раз, когда Трамп и Путин обсуждали Украину, неизменной темой было то, что для окончательного прекращения боевых действий необходимо устранить, как говорит Россия, "первопричины" конфликта.

Стоит повторить, что не только Украина и ее европейские союзники хотят получить гарантии безопасности от США; Россия тоже стремится к чему-то подобному. Таким образом, продление договора СНВ-III может стать первым шагом на новом этапе международного контроля над вооружениями. С другой стороны, его истечение будет шагом назад, который может ухудшить глобальную безопасность.

Предложение Кремля представляет собой важную инициативу, которая также свидетельствует о чувстве незащищенности самой России — что Трамп давно понимает. Однако для того, чтобы дать надежду на даже незначительное повышение безопасности в мире, предложение России необходимо воспринимать всерьез. Путин высказал свою точку зрения и вряд ли станет ее повторять. Следующий ход предстоит сделать Дональду Трампу.