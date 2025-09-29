Астроном Еленин оценил идею ядерного удара по астероиду 2024 YR4

Это может говорить о попытках снять запрет на ЯО в космосе, отметил ученый

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Идея западных ученых о ядерном ударе по летящему в сторону Луны астероиду 2024 YR4 может говорить о стремлении таких стран как США под видом защиты Земли отменить действующий запрет на размещение в космосе ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, автор книги "Астероиды. Рожденные пламенем".

Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых, в которую входят специалисты NASA, рассматривает два способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Специалисты предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.

"Чем дальше слежу за западными коллегами, тем больше убеждаюсь в том, что это некая попытка открыть окно Овертона - подготовить человечество к снятию запрета на размещение ядерного оружия в космосе. Под таким благородным предлогом как защита Земли от астероидов США хотят добиться права вывести ядерное оружие в космос. Важно предотвратить получение какой-либо страной права вывода такого оружия в космос, потому что у нас нет никаких гарантий, что после успешного вывода этой боеголовки на околоземную орбиту планы этой страны не изменятся", - сказал Еленин корреспонденту ТАСС.

Ученый отметил, что последствия такого взрыва непонятны. Возможен сценарий, что существующая вероятность столкновения объекта с Луной на уровне 4% увеличится в 10 раз.

"Вряд ли даже мощным взрывным устройством мы полностью уничтожим тело астероида, так как в космосе нет среды распространения взрыва, которая является главным разрушающим фактором. Вся энергия уйдет в излучение, мы, безусловно, оплавим значимую часть астероида, придадим импульс. Остается неясным, как мы повлияем на его движение. Может появиться реальная угроза столкновения с Землей, которая сейчас отсутствует. Я против таких экспериментов", - заключил исследователь.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря прошлого года одним из телескопов сети ATLAS, действующим в Чили. Его диаметр, согласно предварительным расчетам, составляет от 40 до 90 м. Ученые предполагают, что объект может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.