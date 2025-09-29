Войти
В Британии оценили последствия возможного удара «Тополем»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Express: Удар МБР «Тополь» по Кембриджу вызовет катастрофические последствия

Гипотетический удар российской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) комплекса «Тополь» по Кембриджу может привести к катастрофическим последствиям. Результат возможного удара оценили в публикации британского издания Express.

Отмечается, что после начала СВО многие аналитики опасались, что этот конфликт может стать серьезным шагом к началу третьей мировой войны и применению ядерного оружия. Автор воспользовался сервисом Nuke Map, который моделирует последствия ударов различных ядерных ракет.

«Один из вариантов — имеющаяся у России ракета "Тополь" мощностью 800 килотонн. Ее падение на Кембридж вызвало бы поистине катастрофические последствия», — говорится в материале.

Огненный шар от взрыва охватит площадь 2,9 квадратных километра, а внутри него все «фактически испарится». Территория площадью 134 квадратных километра войдет в радиус умеренных разрушений — большинство зданий будет разрушено и охвачено пожарами. За ней следует зона площадью 384 квадратных километра, в которой человек может получить ожоги третьей степени.

В зону слабых разрушений войдет окраина Кембриджа — там люди могут получить травмы от вылетающих стекол.

Ранее в сентябре американское издание The National Interest писало, что российские МБР, оснащенные разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения, могут погубить США.

