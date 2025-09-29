Войти
ИноСМИ

Поворотный момент Эрдогана и Трампа? Почему превосходство Израиля в воздухе может оказаться под угрозой? (Israel Hayom, Израиль)

185
0
0
Американский истребитель F-16 представлен на Международном аэрокосмическом салоне Сингапур Аэрошоу 2008
Американский истребитель F-16 представлен на Международном аэрокосмическом салоне Сингапур Аэрошоу 2008.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Ковалев

Israel Hayom: Турция может лишить Израиль господства в воздухе

Турция может лишить Израиль господства в воздухе по всему ближневосточному региону, пишет Israel Hayom. Это связано с желанием Анкары вернуться к реализации проекта стелс-вооружений и стремлением начать закупки истребителей F-16 и F-35 у США.

Нета Бар (Neta Bar)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет посетил Белый дом. Делегация привезла с собой ряд предложений по двусторонним соглашениям, призванных восстановить нарушенные отношения между двумя членами НАТО.

Встреча Дональда Трампа с турецким коллегой, коснулась и военных поставок, в том числе возможных заказов на 250 коммерческих самолетов Boeing, а также дополнительной партии истребителей F-16 от Lockheed Martin. Что еще важнее, на прошлой неделе американский президент заявил, что есть шанс разрешить давний тупик вокруг поставок Анкаре истребителей-невидимок F-35. Турция была первоначальным партнером в программе разработки современных боевых машин, но ее исключили после приобретения российской системы ПВО С-400.

Эксперт по Турции с кафедры ближневосточных исследований Ариэльского университета, доктор Асса Офир пояснил: "Вопрос, который должен больше всего беспокоить Израиль, — это желание Анкары вернуться к проекту самолетов-невидимок и получить себе F-35. Вашингтон исключил страну из списка партнеров в 2019 году, после того как они купили российские С-400. Теперь, если они получат такие истребители, Израиль может лишиться господства в воздухе по всему ближневосточному региону, а это для нас крайне нежелательный сценарий".

"Турции предстоит долгий путь, чтобы снова вернуться к своему проекту „стелс“ вооружения. Эрдогану нужно что-то сделать с двумя препятствиями. Первое — это CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“. — прим. ИноСМИ) за что, что они успели накупить установки противовоздушной обороны у России. Второе — это закон „О разрешении на национальную оборону“, он же NDAA. Оба юридических акта должны быть рассмотрены Конгрессом США, а там сейчас царит враждебная атмосфера по отношению к Турции", — добавил доктор Офир.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.09 02:02
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:55
  • 10651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 19:55
  • 0
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 21:17
  • 0
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 27.09 20:00
  • 104
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"
  • 27.09 06:47
  • 2
Российский 350-нм фотолитограф готов к массовому производству
  • 26.09 23:22
  • 0
Комментарий к "Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»"
  • 26.09 21:29
  • 0
Комментарий к ""Преступник" против "Молнии": Су-57 или F-35 — кто кого? (The National Interest, США)"
  • 26.09 19:33
  • 0
Комментарий к "Что стоит за призывом США к ядерному разоружению"
  • 26.09 17:37
  • 0
В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»
  • 26.09 04:12
  • 0
Комментарий к "«Война на Украине сигнализирует о крупных потерях»: танк K2 усилят КАЗ Trophy"
  • 26.09 03:06
  • 0
О высказывании Трампа по поводу СВО