Поворотный момент Эрдогана и Трампа? Почему превосходство Израиля в воздухе может оказаться под угрозой? (Israel Hayom, Израиль)

Israel Hayom: Турция может лишить Израиль господства в воздухе

Турция может лишить Израиль господства в воздухе по всему ближневосточному региону, пишет Israel Hayom. Это связано с желанием Анкары вернуться к реализации проекта стелс-вооружений и стремлением начать закупки истребителей F-16 и F-35 у США.

Нета Бар (Neta Bar)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет посетил Белый дом. Делегация привезла с собой ряд предложений по двусторонним соглашениям, призванных восстановить нарушенные отношения между двумя членами НАТО.

Встреча Дональда Трампа с турецким коллегой, коснулась и военных поставок, в том числе возможных заказов на 250 коммерческих самолетов Boeing, а также дополнительной партии истребителей F-16 от Lockheed Martin. Что еще важнее, на прошлой неделе американский президент заявил, что есть шанс разрешить давний тупик вокруг поставок Анкаре истребителей-невидимок F-35. Турция была первоначальным партнером в программе разработки современных боевых машин, но ее исключили после приобретения российской системы ПВО С-400.

Эксперт по Турции с кафедры ближневосточных исследований Ариэльского университета, доктор Асса Офир пояснил: "Вопрос, который должен больше всего беспокоить Израиль, — это желание Анкары вернуться к проекту самолетов-невидимок и получить себе F-35. Вашингтон исключил страну из списка партнеров в 2019 году, после того как они купили российские С-400. Теперь, если они получат такие истребители, Израиль может лишиться господства в воздухе по всему ближневосточному региону, а это для нас крайне нежелательный сценарий".

"Турции предстоит долгий путь, чтобы снова вернуться к своему проекту „стелс“ вооружения. Эрдогану нужно что-то сделать с двумя препятствиями. Первое — это CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“. — прим. ИноСМИ) за что, что они успели накупить установки противовоздушной обороны у России. Второе — это закон „О разрешении на национальную оборону“, он же NDAA. Оба юридических акта должны быть рассмотрены Конгрессом США, а там сейчас царит враждебная атмосфера по отношению к Турции", — добавил доктор Офир.