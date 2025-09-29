Российский «Форс» поразил цель на рекордной дальности

FPV-дрон «Форс» поразил цель на дистанции 38 километров в зоне СВО

Российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения СВО на рекордной дальности. Об этом в компании-разработчике Drone Force рассказали ТАСС.

Отмечается, что аппараты на семидюймовой раме применяют на запорожско-херсонском направлении СВО. Дроны «Форс» оснащены усиленными моторами, а для управления аппаратами используют нестандартные частоты. Беспилотник, который можно использовать для перехвата других дронов, может нести до 2,5 килограмма полезной нагрузки.

«Благодаря использованию ретранслятора связи зафиксирован рекорд по дальности применения дронов "Форс" — аппарат смог поразить цель на дистанции 38 километров», — сообщили в организации.

Там добавили, что большинство FPV-дронов с аналоговой связью поражают цели на дальности до 20 километров из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в сентябре стало известно, что десятидюймовые дроны «Форс» применяют в качестве перехватчиков для уничтожения украинских беспилотников-камикадзе.