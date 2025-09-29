Bankier: Польша сделала ставку на импортное оружие в ущерб своим технологиям

Став лидером НАТО по расходам на оборону, Польша делает ставку в основном на быстрые закупки зарубежной техники, пишет Bankier. При этом расходы на собственные военные технологии составляют лишь 1% военного бюджета. Для создания суверенных оборонных мощностей этого явно недостаточно.

Польша стала лидером НАТО по расходам на оборону, выделив на эти цели рекордные 4,48% ВВП. Страна много тратит на закупку техники, пренебрегая при этом инвестициями в научные исследования.

Главный экономист кредитной организации VelobankПетр Арак (Piotr Arak) на страницах газеты Dziennik Gazeta Prawnа напоминает, что инновации в долгосрочной перспективе могли бы обеспечить обеспечить стратегическое преимущество и способствовать экономическому развитию, однако, власти ими явно пренебрегают, сосредоточившись на закупках военной техники: в Польше расходы на военные технологии составляют лишь 1% военного бюджета, что недостаточно для создания суверенных оборонных мощностей.

"Огромные средства идут в первую очередь на быстрые закупки зарубежной техники, то есть на их импорт продукции иностранного ВПК, "Эти деньги могли бы использоваться для создания собственной технологической базы, которая в долгосрочной перспективе могла бы стать стратегическим преимуществом Польши и региона в целом", — уверен эксперт.

По мнению автора, страны, которые серьезно относятся к своему суверенитету и безопасности, рассматривают инвестиции в военные инновации в качестве одного из необходимых условий обеспечения обороноспособности страны. Южная Корея тратит на модернизацию и научно-исследовательские работы примерно 33% "военного" бюджета. Тайвань инвестирует в развитие новых технологий и производство вооружений примерно 22,5% от выделенных на оборону средств, а Украина, несмотря на продолжающийся конфликт, смогла выделить почти 20%. В свою очередь, ЕС в общей сложности тратит на оборону 4 миллиарда евро, из них Франция 1,6 миллиардов и Германия 1,4 миллиарда.

Петр Арак подчеркивает, что в этом отношении Польша по сравнению с другими государствами выглядит довольно бледно: масштабы ее расходов на оборону растут, но их структура совершенно не отвечает вызовам будущего.