Кадры уничтожения украинских БЭК говорят о том, что их перехват нелёгок

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров, атаковавших побережье Краснодарского края 24 сентября. Противник для атак использовал одну или несколько модификаций катеров под названием Magura, которые не так уж легко удалось уничтожить, несмотря на применение широкого спектра вооружений.

Атака украинских безэкипажных катеров началась еще в ночь на среду, 24 сентября, с попытки высадки десанта на добывающие платформы Голицынского месторождения в Чёрном море. Там БЭКи поддерживали штурм, который не получился из-за ответного огня ВС РФ, уничтоживших один или два десантных катера ВСУ.

Далее два БЭКа попытались атаковать бухту в Межводном на западе Крыма, но были уничтожены, застряв в боновых заграждениях. Остальные ушли вдоль Крыма к побережью Краснодарского края, где атаковали порты Новороссийска, Геленджика и Туапсе. На видео Минобороны как раз и попали кадры уничтожения безэкипажных катеров в этих портах.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают профильные российские ресурсы, для уничтожения украинских БЭКов были применены катера «Грачонок», ударные беспилотники типа «Ланцет» и береговые установки. Несмотря на то, что все безэкипажные катера были в итоге уничтожены, сделать это было непросто. Те же катера «Грачонок» вооружены пулемётом КПВТ на морской тумбовой установке и противодиверсионным гранатомётным комплексом ДП-65, но нет автоматического наведения, всё делается вручную. Поэтому уничтожение всех БЭКов заняло довольно длительное время.

Тем не менее в ходе отражения атаки удалось уничтожить до 15 украинских безэкипажных катеров.

