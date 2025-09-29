Войти
ЦАМТО

Минобороны Германии оценивает возможность покупки самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй"

GlobalEye
GlobalEye.
Источник изображения: Saab

ЦАМТО, 26 сентября. Минобороны Германии близко к решению вопроса восполнения дефицита авиационных средств дальнего радиолокационного обнаружения. При этом самолет ДРЛОиУ "ГлобалАй" шведской Saab рассматривается в качестве основного варианта для закупки.

Министр обороны Германии Борис Писториус несколько дней назад заявил, что, хотя окончательный выбор платформы пока не сделан, шведский самолет находится в "преимущественном положении".

Данный вопрос приобрел особую актуальность в связи с подготовкой НАТО к снятию с вооружения парка самолетов ДРЛОиУ E-3A, базирующихся в Гайленкирхене. Эти самолеты десятилетиями обеспечивали воздушное наблюдение в интересах Альянса, но длительные сроки эксплуатации и растущие расходы на техническое обслуживание привели к необходимости их снятия с вооружения.

Неопределенность ситуации с заменой E-3A оставляет Германию без системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления и заставляет полагаться на системы союзных государств.

На текущий момент "ГлобалАй" компании Saab на платформе лайнеров Global 6000/6500 компании Bombardier рассматривается как готовое и проверенное решение. "ГлобалАй" оснащается надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием, комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей.

Система приобретена и рядом других стран, что повышает ее привлекательность для ВС Германии.



  
Страны
Германия
Продукция
E-3
Компании
Bombardier
Проекты
NATO
  
