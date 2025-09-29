Астроном призвал СБ ООН оценить последствия идеи ядерного подрыва астероида

Инициатива может нанести ущерб околоземным космическим аппаратам, объяснил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет безопасности ООН и МАГАТЭ должны оценить последствия предлагаемой некоторыми учеными идеи ядерного подрыва астероида 2024 YR4, так как подобная инициатива нарушит действующий запрет на размещение ядерного оружия в космосе и может нанести ущерб околоземным космическим аппаратам. Такое мнение высказал ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых рассматривает два способа избежать возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году. Специалисты предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.

"Более полувека назад предлагался проект ядерного взрыва на Луне - к счастью, не осуществленный. Пока еще никто не собирается на практике ставить ядерный боеприпас на космическую ракету, но, как мы видим, такие идеи появляются. Главным следствием такого опыта станет нарушение пока что соблюдаемых правил - не выводить в космос ядерное оружие. Я думаю, что такие проекты должны реализовываться исключительно по решению Совета Безопасности ООН, быть максимально открытыми для контроля со стороны международных организаций типа МАГАТЭ, иначе это приведет к резкому снижению общего уровня взаимного доверия и международной безопасности", - сказал корреспонденту ТАСС исследователь.

Угроза для околоземных аппаратов

Говоря о технической стороне предлагаемого ядерного удара по астероиду, астроном указал на то, что даже взрыв спутника массой несколько сотен килограммов создает космический мусор, который может повредить действующие аппараты. Взрыв астероида массой около 230 000 тонн будет иметь куда более серьезные последствия.

"Чрезвычайно важно, на каком расстоянии от Земли будет осуществлен перехват астероида. Разумеется, значительная часть вещества при взрыве испарится, но при этом останется множество крошечных фрагментов, которые окажутся на хаотических орбитах и будут двигаться с высокой скоростью. Они могут представлять серьезную опасность для космических аппаратов на окололунных и околоземных орбитах. Здесь надо тщательно моделировать последствия", - продолжил исследователь.

Язев подчеркнул, что астероидная угроза для Земли - не выдумка, поэтому учиться противостоять ей необходимо на практике. Однако новые подходы должны испытываться с максимальной осторожностью и ответственностью, "иначе вред от такого эксперимента может превысить пользу", заключил он.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Его диаметр, согласно предварительным расчетам, составляет от 40 до 90 м. Ученые предполагают, что объект может столкнуться с Луной в декабре 2032 года.