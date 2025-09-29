Сырский: ВСУ создают систему перехвата дронов с эффективностью выше 70 процентов

Источник изображения: topwar.ru

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об активной фазе развертывания многоуровневой системы противодействия российским беспилотникам, подчеркнув, что она находится «в разгаре» своего создания. Со слов военного, ключевым элементом последней станут специализированные дроны-перехватчики, демонстрирующие высокую эффективность.

Как выразился военный, украинские подразделения уже применяют дроны отечественной разработки и их иностранные аналоги, способные уничтожать ударные БПЛА типа «Шахед» (так в Киеве называют наши «Герани») с результативностью, превышающей 70 процентов. Параллельно с наращиванием их количества формируется соответствующее командование, увеличивается число радиолокационных станций и готовится персонал.

В то же время Сырский добавил, что наряду с вышеупомянутыми беспилотниками возрастает роль боевых вертолетов, которые на данном этапе нейтрализуют до 40 процентов воздушных целей. Кроме того, рассматривается вопрос закупки легкомоторных самолетов, доказавших свою эффективность в борьбе с дронами-камикадзе.

Как отметил главком ВСУ, система строится на основе автоматизированного управления и создания эшелонированных рубежей перехвата. Первая линия обороны начинает работать сразу после пересечения беспилотниками линии боевого соприкосновения.