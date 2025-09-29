BAE Systems передала Корпусу морской пехоты США 300-ю бронемашину ACV

ЦАМТО, 26 сентября. Командование КМП США сообщило о состоявшейся на предприятии компании BAE Systems в Йорке (шт.Пенсильвания) церемонии приемки 300-й амфибийной боевой машины ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года по итогам тендера командование Корпуса морской пехоты США заключило с BAE Systems контракт стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 новых амфибийных боевых машин ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1) в версии бронетранспортера (ACV-P) в рамках этапа мелкосерийного производства. Соглашение содержало опционы на поставку дополнительных машин.

Церемония передачи КМП США первой партии новых ББМ ACV состоялась в ноябре 2020 года. 13 ноября 2020 года командование КМП объявило о начальной готовности ACV к боевому применению. В начале 2021 года командование КМП США приняло решение о серийном производстве амфибийных ББМ ACV-P. В настоящее время эта машина находится на вооружении подразделений КМП.

Кроме того, BAE Systems заключила контракт на другие варианты ББМ ACV: машины управления ACV-C, машины технического обслуживания/БРЭМ ACV-R и бронемашины с 30-мм пушкой ACV-30.

В январе 2024 года КМП США для испытаний были переданы серийные испытательные образцы машины управления ACV-C, а также бронемашины с 30-мм пушкой (ACV-30).

Вариант ACV-30 оснащен разработанным компанией Kongsberg Defense & Aerospace ДУМВ RT-20 с 30-мм автоматической пушкой. Модуль закупается и интегрируется отдельно.