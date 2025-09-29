«Меняет расстановку сил»: Иран получил истребители МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru
Для укрепления боевой авиации Ирана ему были переданы истребители МиГ-29. Как пояснили в парламентском комитете по безопасности, это временная мера.
- пояснил депутат Абольфазл Зохреванд изданию Iran International.
Он также заявил, что китайская система ПВО HQ-9 и российская С-400 передаются Тегерану «в значительных количествах». Ни Москва, ни Пекин информацию о поставках не подтвердили.
До сих пор в боевой авиации Ирана преобладают самолёты, купленные у США до революции 1979 года. Поэтому поставка МиГ-29 играет важную роль в деле укрепления ВВС.
- говорится в издании Army Recognition.
Как указывается, в отличие от изношенных F-4 Phantom или нескольких F-14, которые всё ещё находятся в эксплуатации, МиГ-29 может использовать вооружения, соответствующие современному полю боя, – например, УРВВ Р-73, высокоманевренное оружие малой дальности, даст иранским пилотам значительное преимущество в ближнем бою, а Р-27 позволит наносить удары на средней дистанции с помощью радиолокационного или инфракрасного наведения.
- отмечается в издании.
Возрастают и ударные возможности боевой авиации. МиГ-29 совместим с ракетой Х-29, тяжёлым оружием класса «воздух-земля», способным уничтожать укреплённые бункеры или инфраструктуру. Он также может нести универсальные ракеты серии Х-31, в том числе ПКР и противорадиолокационные. Доступ к ним даст истребительной авиации Ирана возможность угрожать флотам в Персидском заливе или подавлять системы ПВО.
- полагает автор.