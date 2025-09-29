«Меняет расстановку сил»: Иран получил истребители МиГ-29

Источник изображения: topwar.ru

Для укрепления боевой авиации Ирана ему были переданы истребители МиГ-29. Как пояснили в парламентском комитете по безопасности, это временная мера.

МиГ-29 уже прибыли из России и будут размещены на авиабазе в Ширазе, пока идут поставки более современных Су-35, которые являются долгосрочным решением

- пояснил депутат Абольфазл Зохреванд изданию Iran International.

Он также заявил, что китайская система ПВО HQ-9 и российская С-400 передаются Тегерану «в значительных количествах». Ни Москва, ни Пекин информацию о поставках не подтвердили.

До сих пор в боевой авиации Ирана преобладают самолёты, купленные у США до революции 1979 года. Поэтому поставка МиГ-29 играет важную роль в деле укрепления ВВС.

Это первый ощутимый шаг в программе по модернизации ВВС. Даже в качестве временной меры передача МиГ-29 имеет большое значение. Ценность этого самолёта определяется вооружением, которое он может нести. Он меняет расстановку сил

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, в отличие от изношенных F-4 Phantom или нескольких F-14, которые всё ещё находятся в эксплуатации, МиГ-29 может использовать вооружения, соответствующие современному полю боя, – например, УРВВ Р-73, высокоманевренное оружие малой дальности, даст иранским пилотам значительное преимущество в ближнем бою, а Р-27 позволит наносить удары на средней дистанции с помощью радиолокационного или инфракрасного наведения.

Если Москва пойдет дальше и поставит Р-77, который часто сравнивают с американской AIM-120, Тегеран впервые получит возможность поражать воздушные цели на дальней дистанции

- отмечается в издании.

Возрастают и ударные возможности боевой авиации. МиГ-29 совместим с ракетой Х-29, тяжёлым оружием класса «воздух-земля», способным уничтожать укреплённые бункеры или инфраструктуру. Он также может нести универсальные ракеты серии Х-31, в том числе ПКР и противорадиолокационные. Доступ к ним даст истребительной авиации Ирана возможность угрожать флотам в Персидском заливе или подавлять системы ПВО.

По сравнению с израильским F-35I Adir или европейскими истребителями стран Персидского залива МиГ-29 технологически уступает, но с адекватным вооружением он становится гораздо более серьёзным противником

- полагает автор.