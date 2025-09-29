Airbus Helicopters завершила поставку Испании 36 вертолетов H-135

ЦАМТО, 26 сентября. Компания Airbus Helicopters завершила поставку вооруженным силам и структурам государственной безопасности Испании 36 вертолетов H-135 в рамках контракта, заключенного в 2021 году.

Как сообщает Infodefensa.com, 24 сентября последний седьмой вертолет H-135 P3H был поставлен в состав 12-й эскадрильи ВМС Испании точно по графику.

Одновременно Совет министров Испании утвердил королевский указ о запуске второго этапа программы закупки вертолетов H-135, предусматривающей закупку новых вертолетов для ВМС и ВВС.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Министерство обороны Испании заключило с компанией Airbus Helicopters контракт на поставку 36 вертолетов H-135 для вооруженных сил и структур государственной безопасности Испании. Из 36 вертолетов 18 предназначены для командований ВМС (7 ед.) и ВВС (11 ед.), а вторая половина – для гражданской гвардии и национальной полиции.

В 2022 году для эксплуатации H-135 командование ВМС Испании сформировало новую 12-ю авиаэскадрилью, в состав которой в период с октября 2023 вошли семь вертолетов H-135 P3H.

H-135 P3H ВМС Испании получил ряд изменений для применения на борту кораблей, таких как заправка топливом под давлением, складывающийся несущий винт, усиленная защита от коррозии и система аварийной посадки на воду. Кабина вертолета совместима с очками ночного видения. Вертолет оснащен метео-РЛС, инфракрасной системой переднего обзора (FLIR), вспомогательным топливным баком, системой быстрой высадки по тросам и комплектом для медицинской эвакуации (MEDEVAC).